21-річна красуня провалила 50 співбесід через свою вроду: чим пояснювали відмову

У Бразилія 21-річна красуня Але Гауча хотіла влаштуватися на роботу няні. Дівчина пройшла понад 50 співбесід, але скрізь отримала відмову. Вона переконана, що причина цього — її врода.

21-річна Але Гауча, яка три роки тому закінчила курси по догляду за дітьми, шукала роботу нянею, але зрозуміла, що її форми привертають більше уваги, ніж кваліфікація.

«Я йшла туди впевнено, пред’являла свої сертифікати, розповідала про все, чого навчилася, але ніхто мені так і не відповідав», — сказала вона.

«Спочатку я думала, що це через брак досвіду, але після стількох спроб я почала вірити, що причина в чомусь іншому», — додала бразильська красуня.

Приваблива зовнішність Гаучі може бути особливо проблематичною в індустрії нянь, де обережні жінки неохоче наймають гарячу помічницю, боячись, що їхні чоловіки можуть «вскочити у гречку».

Няня, схоже, страждає від протилежного «привілею краси», коли традиційно привабливі люди отримують фінансові чи соціальні переваги завдяки своїй зовнішності.

Водночас, дівчина не опустила руки і знайшла спосіб заробляти на іншому. Під час пошуку роботи бразилійка почала публікувати фотографії в інтернеті, і незабаром кількість її підписників у соціальних мережах стрімко зросла. Зараз вона заробляє гроші як автор контенту.

«Навіть якщо я сьогодні не працюю нянею, я все одно відчуваю зв’язок із цим досвідом. Я шукала стабільності, а в підсумку знайшла свободу», — каже вона.

