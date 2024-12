21-річний блогер помер після виконання забаганки підписника: що він зробив (фото)

У Таїланді молодий інфлюєнсер помер після того, як йому заплатили за те, щоб він випив цілу пляшку міцного алкоголю.

Про це повідомляє Need To Know.

Танакарн Кантхі, якого в Інтернеті також називають Bank Leicester, був оголошений мертвим у лікарні.

21-річний хлопець, який був відомий тим, що приймав виклики, щоб заробити гроші для своєї сім'ї, зголосився виконати чергову забаганку, яка стала фатальною. Він мав заробити 850 доларів, якщо вип'є 350-мілілітрову пляшку віскі.

Повідомляється, що під час інциденту Канті був на вечірці, де люди знімали його на камеру і підбадьорювали. Незабаром після того, як він випив пляшку, йому стало погано, і, як стверджується, його знудило, перш ніж його доправили до лікарні.

Танакарн Кантхі / Фото: Jam Press

На відео, знятому на місці події, видно, як відвідувачі вечірки сміються після того, як Канті прийняв виклик.

Його було оголошено мертвим близько 3:40 ранку 26 грудня.

Багато шанувальників зірки соцмереж висловили своє занепокоєння щодо його бабусі, яка виховувала його після розлучення батьків, коли йому було лише два місяці. У віці семи років Канті почав продавати гірлянди на блошиному ринку, щоб забезпечити себе і свою бабусю.

Поки що не було оголошено про жодне поліцейське розслідування щодо трагедії.

Танакарн Кантхі / Фото: Jam Press

Нагадаємо, у моторошній ДТП помер 16-річна зірка фільму "На драйві". За життя Гадсона Міка боролися впродовж декількох днів.

