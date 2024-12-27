21-річний блогер помер після виконання забаганки підписника: що він зробив (фото)

Він мав отримати за це гроші.
У Таїланді молодий інфлюєнсер помер після того, як йому заплатили за те, щоб він випив цілу пляшку міцного алкоголю.
Про це повідомляє Need To Know.
Танакарн Кантхі, якого в Інтернеті також називають Bank Leicester, був оголошений мертвим у лікарні.
21-річний хлопець, який був відомий тим, що приймав виклики, щоб заробити гроші для своєї сім'ї, зголосився виконати чергову забаганку, яка стала фатальною. Він мав заробити 850 доларів, якщо вип'є 350-мілілітрову пляшку віскі.
Повідомляється, що під час інциденту Канті був на вечірці, де люди знімали його на камеру і підбадьорювали. Незабаром після того, як він випив пляшку, йому стало погано, і, як стверджується, його знудило, перш ніж його доправили до лікарні.
На відео, знятому на місці події, видно, як відвідувачі вечірки сміються після того, як Канті прийняв виклик.
Його було оголошено мертвим близько 3:40 ранку 26 грудня.
Багато шанувальників зірки соцмереж висловили своє занепокоєння щодо його бабусі, яка виховувала його після розлучення батьків, коли йому було лише два місяці. У віці семи років Канті почав продавати гірлянди на блошиному ринку, щоб забезпечити себе і свою бабусю.
Поки що не було оголошено про жодне поліцейське розслідування щодо трагедії.
Нагадаємо, у моторошній ДТП помер 16-річна зірка фільму "На драйві". За життя Гадсона Міка боролися впродовж декількох днів.
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