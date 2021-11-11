21 тиждень вагітності: народження найкрихітнішого немовляти у світі медики називають дивом

Малюк, який народився із масою тіла 420 грамів, потрапив до книги рекордів Гіннеса.

У штаті Алабама (США) офіційно зареєстрували новий рекорд Книги рекордів Гіннеса - найбільш недоношену дитину в історії людства.

Про це повідомляє Medical Press..

Кертісу Мінсу, який народився минулого року на терміні 21 тиждень та один день із масою тіла 420 грамів, давали менш, ніж 1% шансів на виживання. Те, що він не помер після народження, медики називають дивом.

Кертіс та його сестра Касія перебували в утробі матері трохи більше, ніж половину звичайного терміну вагітності, яка триває 40 тижнів.

Дівчинка померла через день після народження, а хлопчика вдалося виходити.

Через три місяці після народження Кертіса відключили від апарату штучної вентиляції легень, а у квітні цього року виписали з лікарні, де він провів 275 днів. Майже рік він харчувався через трубочку, яка ще й тепер йому буває потрібна, як і киснева підтримка.

Тепер, коли Кертісу Мінсу виповнився 1 рік і 4 місяці, про нього з’явився запис у Книзі рекордів Гіннеса як про найбільш недоношену дитину в історії людства.

Нагадаємо, п’ятирічна Ліна Медіна з Перу 14 травня 1939 року за допомогою кесаревого розтину народила здорового хлопчика, вагою майже 3 кілограми. Відтоді дівчинку вважають наймолодшою мамою в історії.

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