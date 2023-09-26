219 собак відвідали показ мультфільму "Щенячий патруль" та побили світовий рекорд

219 собак та їхні власники відвідали попередній перегляд фільму "Щенячий патруль: Мегакіно" та побили світовий рекорд Гіннеса за кількістю собак, які відвідали кінопоказ.

Про це пише upi.com.

Спеціальний показ просто неба відбувся у Гріффіт-парку в Лос-Анджелесі, і на ньому був присутній суддя Книги рекордів Гіннеса Майкл Емпрік, який підтвердив кількість собак.

Емпрік сказав, що 219 присутніх собак побили попередній рекорд у 199 собак, який було встановлено у жовтні 2022 року.

219 собак відвідали показ фільму та побили світовий рекорд / Фото: Paramount Pictures

Спроба встановити рекорд була організована Paramount Pictures, студією, що стоїть за фільмом "Щенячий патруль: Мегакіно", у партнерстві з Товариством найкращих друзів тварин, що базується в Лос-Анджелесі.

"Я сподіваюся, що люди будуть натхнені вийти та взяти тварину з притулку", — сказала у Бріттані Торн, виконавча директорка Товариства найкращих друзів тварин.

Нагадаємо, індієць із блискавичною швидкістю випив сік та встановив новий рекорд. Відомо, за скільки секунд він впорався.

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