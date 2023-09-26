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219 собак відвідали показ мультфільму "Щенячий патруль" та побили світовий рекорд

219 собак відвідали показ мультфільму "Щенячий патруль" та побили світовий рекорд

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
749
Час на прочитання
1 хв
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219 собак відвідали показ мультфільму "Щенячий патруль" та побили світовий рекорд

219 собак відвідали показ фільму та побили світовий рекорд / Фото: Paramount Pictures

Вони побили минулорічний рекорд.

219 собак та їхні власники відвідали попередній перегляд фільму "Щенячий патруль: Мегакіно" та побили світовий рекорд Гіннеса за кількістю собак, які відвідали кінопоказ.

Про це пише upi.com.

Спеціальний показ просто неба відбувся у Гріффіт-парку в Лос-Анджелесі, і на ньому був присутній суддя Книги рекордів Гіннеса Майкл Емпрік, який підтвердив кількість собак.

Емпрік сказав, що 219 присутніх собак побили попередній рекорд у 199 собак, який було встановлено у жовтні 2022 року.

219 собак відвідали показ фільму та побили світовий рекорд / Фото: Paramount Pictures / ©
219 собак відвідали показ фільму та побили світовий рекорд / Фото: Paramount Pictures

Спроба встановити рекорд була організована Paramount Pictures, студією, що стоїть за фільмом "Щенячий патруль: Мегакіно", у партнерстві з Товариством найкращих друзів тварин, що базується в Лос-Анджелесі.

"Я сподіваюся, що люди будуть натхнені вийти та взяти тварину з притулку", — сказала у Бріттані Торн, виконавча директорка Товариства найкращих друзів тварин.

Нагадаємо, індієць із блискавичною швидкістю випив сік та встановив новий рекорд. Відомо, за скільки секунд він впорався.

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Дата публікації
Перегляди
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