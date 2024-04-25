22-річний чоловік із жіночими зовнішністю та голосом змінився завдяки "чудодійному" лікуванню – фото

Чоловік, з якого насміхалися через те, що він маленький і має жіночий голос, завдяки ін'єкціям тестостерону виріс на 12 см і відростив бороду.

Про це пише The Sun.

22-річний Ешлі Геммінг з Вустера, Велика Британія, стверджує, що відчував, що відстає від своїх однокласників у школі, коли вони почали переживати період статевого дозрівання і обганяли його у зрості.

Коли у його друзів почалася мутація голосу в ранньому підлітковому віці, він залишився "звучати як дівчисько" з високим голосом, і через це з нього немилосердно глузували.

Коли Ешлі працював у кафе у віці 19 років, клієнти часто приймали його за дівчину і називали його "міс", "вона" або "люба".

Ешлі розповів, що вперше помітив свої "відмінності" у віці 13 років і завжди відчував, що з ним щось не так, але йому було занадто соромно йти до лікаря.

Лише коли в серпні 2020 року за підтримки родини він звернувся до свого лікаря, йому поставили діагноз "чоловічий гіпогонадизм" і почали надавати допомогу.

Ешлі Геммінг / Фото: Kennedy Newsand Media

Через чотири роки, завдяки гормональним ін'єкціям, його зріст тепер становить 192 см, у нього низький голос та росте волосся на обличчі.

Він сказав: "Було великим полегшенням дізнатися, що щось не так, і що я не просто вигадав все це в своїй голові. Я б сказав іншим людям: якщо ви відчуваєте, що щось не так, вам потрібно звернутися до лікаря, тому що я шкодую, що не зробив цього на чотири роки раніше. Моя впевненість у собі стала трохи кращою, але я все ще не на тому етапі, коли я почуваюся готовим піти на побачення. Мене більше ніколи не приймають за жінку. Приємно, коли до мене звертаються "пане" або "містер".

Гіпогонадизм – це стан, за якого організм не виробляє достатньої кількості тестостерону, який відіграє життєво важливу роль у рості та розвитку під час статевого дозрівання. Чоловік може народитися з цим розладом, або ж він може розвинутися пізніше в житті, часто внаслідок травми чи інфекції. Якщо хвороба розвивається в період статевого дозрівання, вона може перешкоджати розвитку м'язів, поглибленню голосу, росту волосся на тілі та обличчі, а також росту статевого члена і яєчок. Це також може призвести до того, що руки і ноги стануть занадто довгими відносно решти тіла, а тканини молочних залоз також почнуть рости.

Ешлі Геммінг / Фото: Kennedy Newsand Media

Ешлі розповів, що вперше помітив симптоми, коли був підлітком, і не помітив наслідків статевого дозрівання так швидко, як його однолітки.

Він сказав: "Мені було близько 13 років, коли голоси моїх шкільних друзів почали ставати глибшими, вони стали вищими за мене і в них почало рости волосся на обличчі, а у мене – ні. Я все ще був маленькою дитиною з високим голосом. Спочатку я просто думав, що запізнився зі статевим дозріванням, і вирішив, що дам собі трохи часу, але з віком мені стало соромно говорити про це. Це пригнічувало мене, і ніхто не міг нічого вдіяти. Я думав, що так буде все моє життя. Було декілька людей, які любили сміятися з мого голосу. Він був дуже високим, і я звучав, як дівчисько. Мені було соромно йти до лікарів, і я не відчував, що можу про це говорити. Під час Covid я втратив роботу, тому багато часу проводив у ліжку, думаючи про своє життя і про те, як би воно змінилося, якби я говорив про те, що відчуваю. Мені ніколи не вистачало впевненості, щоб запросити дівчину на побачення, оскільки я боровся з тим, який я маю вигляд, і з моїм голосом. Я відростив волосся під час пандемії та влаштувався на нову роботу в кафе, і коли я обслуговував людей, вони казали мені "дякую, міс" або "дякую, кохана". Це дуже пригнічувало мене, тому що я чоловік, а люди дивилися на мене, як на жінку. Я не почувався щасливим. Я пішов до терапевта, і він записав мене на аналіз крові, який показав, що у мене низький рівень гормону тестостерону. Я також зробив МРТ, яке показало, що сигнал у моєму мозку, який зазвичай вивільняє ці гормони, не працює".

Ешлі Геммінг / Фото: Kennedy Newsand Media

Після першого візиту до лікаря Ешлі зустрівся з гормональним спеціалістом, який призначив йому двотижневі ін'єкції гормонів для підвищення рівня тестостерону.

Ешлі каже, що після двох місяців прийому гормональних препаратів 2021 року і у нього почав знижуватися голос, а через дев'ять місяців у нього почало рости волосся на обличчі.

Він став більш впевненим у собі, оскільки продовжує приймати гормональні ін'єкції.

Ешлі Геммінг / Фото: Kennedy Newsand Media

Тепер Ешлі закликає інших чоловіків звертатися за професійною допомогою, якщо вони відчувають дисбаланс гормонів, і каже, що шкодує, що не звернувся до лікаря за багато років до того, як нарешті зробив це.

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