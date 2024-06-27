228-кілограмовий чоловік відмовився від безкоштовної операції, оскільки хоче "пропагувати ожиріння"

За його словами, операція піде врозріз із його бізнесом.
Чоловік, який важить майже 230 кг, відмовився від безкоштовного хірургічного лікування ожиріння, оскільки він хоче продовжувати популяризувати цю проблему.
Про це повідомляє Daily Star.
Луїсу Дельгадо запропонували взяти участь у мексиканській програмі "Смертельні кілограми" (Kilos Mortales), але він вирішив, що це суперечитиме його бізнесу з виробництва одягу великих розмірів BigandFashion. Шоу, подібно до американського аналогу TLC, документує подорож людей з патологічним ожирінням, які вирішують свої емоційні та фізичні проблеми за допомогою баріатричної хірургії. Учасникам не платять за участь у шоу, але надають кошти для змін через операцію, психологічну та медичну підтримку.
У Мексиці така операція коштує близько 110 000 мексиканських песо (приблизно 6 000 доларів США). Луїс розповів, що спочатку до нього звернувся один з його підписників у соціальних мережах з пропозицією взяти участь у шоу, але після роздумів він відмовився.
Пояснюючи своє рішення, він сказав: "Вони запропонували мені операцію, психолога, обстеження. Але я не міг продовжувати працювати з BigandFashion, я не міг харчуватися так само, не міг продовжувати свій бренд, не міг пропагувати ожиріння, тому що вони робили протилежне, мені це не подобалося".
Луїс також висловив своє занепокоєння щодо нав'язливого характеру знімань, які відбуваються в будинках учасників.
"Вони сказали мені, що збираються проникнути до мого будинку, сім'ї, що вони будуть перебувати в моєму домі 24/7 протягом тривалого періоду часу, втручаючись в моє приватне життя, а також в життя моєї сім'ї, тому що там живуть мої мама, сестра і дружина", - розповів він мексиканському виданню El Heraldo.
Натомість власник магазину розпочав власний шлях до схуднення, хоча й визнає, що це не так просто, як хірургічне втручання. Він поділився: "Я скинув 50 кг. Раніше я важив 285 кг, а зараз я схуд до 235 кг, хоча деякі люди кажуть, що це не помітно".
Доктор Буенавентура Леаль, який бере участь у місцевій версії реалітішоу, вважає, що програма "приверне увагу громадськості, адже пацієнт з ожирінням – це не просто "круглий" пацієнт, це потенційний пацієнт, який може захворіти багатьма хворобами". Він сказав в інтерв'ю El Sol De Mexico: "Очевидно, що виживання значно знизиться, а якість життя погіршиться".
Лікар також підкреслив, що 70% мексиканців мають надмірну вагу, а 30% страждають ожирінням. "Це щось дуже важливе, з чим ми повинні боротися, але з боку всього суспільства, уряду, всіх мексиканців це найгірша пандемія, яка існує", - додав він.
Нагадаємо, українка схудла на 125 кілограмів. Жінка розповіла про свою боротьбу з зайвою вагою.
Читайте також:
- Зірка реаліті змінив колір очей з карих на блакитні шляхом небезпечної операції – фото до і після
- Жінка викрила одруженого незнайомця на зраді під час польоту: вона опублікувала відео коханців
- Жінка розлучається зі своїм чоловіком через консервацію: що він робив протягом п'яти років