23 керівників банку спантеличили клієнтів обіцянкою: що вони оголосили

У Японії керівництво банку Shikoku вигадало дивний спосіб запевнити клієнтів у своїй відданості – пообіцявши поплатитися життям, якщо їх визнають винними у "фінансових порушеннях".

Про це пише Oddity Central.

Банківські керівники завжди дотримуються високих етичних стандартів, враховуючи, що вони мають справу зі статками тисяч, а іноді й мільйонів людей, але хоча їм загрожує серйозне покарання у випадку шахрайства або розкрадання, від них не очікують, що вони поплатяться життям. Це не стосується керівництва банку Shikoku, фінансової установи, 23 топ-менеджери якої, включно з президентом, підписали клятву на крові, що зобов'язує їх вчинити сеппуку, якщо їх визнають винними у фінансових порушеннях, розкраданні коштів або інших шахрайських діях. Химерна клятва, що має коріння в кодексі честі самурайської епохи Японії, розміщена на сайті банку, стала вірусною і спричинила реакцію від захоплення до недовіри.

"Будь-хто, хто працює в цьому банку і вкрав гроші або змусив інших красти з банку, заплатить за це власним майном, а потім покінчить життя самогубством", - йдеться в оголошенні на сайті.

Ця обіцянка є частиною документа, підписаного і скріпленого кров'ю всіх 23 співробітників, зокрема президента Міуру.

Сеппуку – це вид ритуального самогубства, який дозволяв самураям захистити свою честь після того, як вони підвели свого пана. Працівники попередника банку Shikoku, Тридцять сьомого національного банку, підписували подібну обіцянку від моменту його заснування 1878 року.

Ця химерна клятва спричинила порівняння між японськими та американськими керівниками банків, адже останні, як відомо, майже не несуть відповідальності за неналежне поводження з фінансами клієнтів.

Нагадаємо, шахраї створили фейкове відділення держбанку. Як виявилося, на 590000 грн "влетіли" працівники, а не клієнти.

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