23-річна дівчина похизувалася, як за день зайнялася сексом зі 101 чоловіком – фото

Тепер вона прагне зайнятися сексом із 1000 чоловіків протягом 24 годин.
Зірка OnlyFans Лілі Філліпс похизувалася, що за 14 годин переспала зі 101 чоловіком.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Metro.
"Коли ти годинами перебуваєш у сексуальних позиціях, моє тіло, як і кінцівки, боліли. Я почувалася так, ніби мене збив автобус", - розповіла 23-річна дівчина. "Але мені це подобається, і я пристрасно цим займаюся. Не думаю, що я б робила ці божевільні речі, якби не була захоплена".
"Це" принесло їй величезну кількість негативних відгуків на TikTok, багато з 12 мільйонів глядачів, які переглянули її відео, запропонували їй набратися "самоповаги" і затаврували її як "мерзенну".
Однак, було помітно мало злоби щодо 500 чоловіків, які подали заявку на участь у конкурсі на право займатися сексом з Лілі. Деякі з них відреагували на її відео, вихваляючись своєю участю. Видання знайшло п'ятьох чоловіків, які публічно стверджували, що вони "номер 54", "номер 98", а також 48, 67 і 87 у своїх повідомленнях у соціальних мережах. Їхні коментарі не спричинили жодного осуду.
Збочення чи шкода для фемінізму
Коли йдеться про її "екстремальні" сексуальні виклики, Лілі відповідає критикам, що вона просто насолоджується сексом.
"Я люблю секс, люблю все, що з ним пов'язано. Це майже затягує", - каже вона. "Крім того, я люблю розважати – я хочу створювати унікальний контент, який цінують мої підписники".
Лілі каже, що нею також керує бажання "бути найкращою" в індустрії для дорослих.
"Я дуже конкурентоспроможна. Коли я зняла 101 хлопця за 14 годин, це було схоже на здійснення моєї найбільшої сексуальної фантазії, і тепер я хочу робити більші та кращі подвиги", - каже вона. "Азарт від цього зводить мене з розуму – я б ніколи не зробила те, чого не хочу. Може, це збочення? Хтозна".
Тим, хто каже, що Лілі робить це виключно заради грошей, зірка OnlyFans відповідає: "Люди можуть думати, що хочуть, це абсолютно нормально. Я отримувала стабільний дохід від OnlyFans раніше – мені не потрібно було спати зі 101 випадковим чоловіком, я робила це заради задоволення".
Її особиста асистентка, 25-річна Клоді-Луїс, яка працювала з Лілі протягом трьох років, забронювала 200 чоловіків, щоб врахувати тих, хто відмовився. Вони запланували 15 хлопців на годину від 9 ранку до 19:00. Це 4 хвилини на чоловіка.
Лілі каже, що вона віддала перевагу групам чоловіків, тому що "велика група хлопців набагато швидше збільшить показники, ніж індивідуальні заняття".
Місцем проведення сеансів була квартира на Airbnb з охороною на вході, яка перевіряла посвідчення особи, щоб убезпечити Лілі, а також чотирма співробітниками, які були асистентами Лілі в соціальних мережах і контенті, та її асистентом-адміністратором, який змусив чоловіків підписати всі необхідні форми згоди, щоб OnlyFans дозволив завантажувати контент.
У той день чоловіки, які залишилися з Лілі віч-на-віч, мали лише п'ятихвилинний слот, який згодом скоротили до двох хвилин, коли вона почала відчувати брак часу.
"Я весь день просиділа в спальні – думаю, що один раз чи двічі виходила в душ, - розповідає вона. Я просто чекала наступного хлопця, а потім казала охоронцеві: "Пустіть одного. На той момент це перетворилося на конвеєр гівнюків: туди, сюди, туди, туди, сюди. Ми їхали близько чотирьох годин, але врешті-решт доїхали. Я не збиралася пройти через усе це і не дожити до 100".
Наймолодшим чоловіком, з яким Лілі спала, був 18-річний хлопець, а найстаршим – чоловік, якому було близько 60. Тривожно, що чоловіки не були зобов'язані проходити тест на ЗПСШ, і відеозаписи чітко показують, що Лілі не використовувала презервативи з кожним учасником. Один чоловік спеціально попросив стати її сотим партнером.
Негативна реакція
Але коментарі під відеороликами в TikTok, які розповідають про досвід Лілі, сповнені ненависті та осуду, а також занепокоєння за її благополуччя: "Ти була створена для набагато більшого", "Це насправді дуже сумно, і я сподіваюся, що з тобою все гаразд".
Багато хто висловлював надію, що молоді жінки, які бачили відео Лілі, не вважають "нормальною поведінкою" спати з такою кількістю чоловіків. Дехто припускав, що ніхто ніколи не захоче одружитися з нею, а інші казали, що її батькам має бути соромно.
Але 23-річна дівчина не погоджується. "Людям просто потрібно бути трохи більш відкритими до того, що не всі думають так, як вони", - каже вона. "Очевидно, що є багато людей, які не знають про збочені групи та сексвечірки – існують величезні спільноти, які дійсно насолоджуються подібними речами. Це не повинно бути чимось ганебним. Досить сумно, скільки негативу і ненависті я відчуваю, тому що ми просто повертаємося в минуле, де ми звикли соромити дівчат-повій, що так безглуздо, коли це приносить насолоду".
Хоча Лілі пояснює, що ніколи не заохочувала б дівчат спати з такою кількістю чоловіків, вона хоче, щоб молоді жінки знали, що "ви можете спати з усіма підряд, і це не огидно і не брудно".
Лілі каже, що її матір підтримує її вибір кар'єри, доки вона "в безпеці". Вона стверджує, що мама навіть допомагає їй керувати фінансами. Її батько, схоже, так само підтримує її. У нещодавньому TikTok, де він з'являється поза камерою, можна почути, як він каже своїй доньці: "Я більш ніж щасливий, якщо ти щаслива, і я знаю, що ти щаслива. І я, і твоя мама дуже, дуже пишаємося тобою".
Із підтримкою батьків Лілі тепер прагне зайнятися сексом із 1000 чоловіків протягом 24 годин – хоча незрозуміло, як це фізично можливо, враховуючи, що щогодини потрібно спати приблизно з 42 чоловіками.
Це допомагає чи заважає жінкам
Хвилеподібний ефект цих вірусних секс-викликів відчувається в Інтернеті дуже широко. Критики і захисники прав жінок кажуть, що вони увічнюють застаріле уявлення про те, що жіноче тіло існує виключно для задоволення чоловіків.
Виникає також запитання, наскільки шкідливим є такий тип порно, коли до нього мають доступ молоді люди. Однак секстерапевтка і кваліфікована сексуальна педагогиня для молоді Несс Купер каже, що таврування діяльності Лілі як "екстремального порно" не обов'язково є корисним.
"Порно стигматизують через те, що воно суперечить соціальним нормам, але це не завжди означає, що секс, зображений у порно, є чимось, чого люди не бажають або активно не займаються поза порно", - розповіла Несс. "Порно використовувалося як доступний спосіб соціального навчання про секс та еротику, коли інші формати статевого виховання піддавалися цензурі. Ми повинні припинити цензурувати матеріали зі статевого виховання з інших ресурсів, таких як підтримання здорового статевого виховання в школах і коледжах, оскільки це дасть молоді більше знань і самостійності, щоб безпечно будувати своє статеве та еротичне життя, і дозволить їм судити, що для них є здоровим, а що ні".
Докторка Тара, експертка з питань інтимності та стосунків, каже, що така сексуальна агенція в порно не обов'язково повинна сприяти поширенню мізогіністичних поглядів на жінок. "Кожному своє. Сказати "до біса" і мати багато сексу – це дуже антипатріархально", - каже вона.
Але докторка Тара попереджає, що це може мати серйозні наслідки для здоров'я, як фізичного, так і емоційного. Вона каже: "Фактори сексуального здоров'я, такі як розриви піхви та інфекції, що передаються статевим шляхом, можуть бути проблемою. Існує також факт травмування тіла".
Нагадаємо, експерт із сексуальних збочень назвав 5 найдивніших фетишів. Дивний світ сексу може збити з пантелику навіть експерта.
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