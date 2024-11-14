23-річна дівчина похизувалася, як за день зайнялася сексом зі 101 чоловіком – фото

Зірка OnlyFans Лілі Філліпс похизувалася, що за 14 годин переспала зі 101 чоловіком.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Metro.

"Коли ти годинами перебуваєш у сексуальних позиціях, моє тіло, як і кінцівки, боліли. Я почувалася так, ніби мене збив автобус", - розповіла 23-річна дівчина. "Але мені це подобається, і я пристрасно цим займаюся. Не думаю, що я б робила ці божевільні речі, якби не була захоплена".

"Це" принесло їй величезну кількість негативних відгуків на TikTok, багато з 12 мільйонів глядачів, які переглянули її відео, запропонували їй набратися "самоповаги" і затаврували її як "мерзенну".

Однак, було помітно мало злоби щодо 500 чоловіків, які подали заявку на участь у конкурсі на право займатися сексом з Лілі. Деякі з них відреагували на її відео, вихваляючись своєю участю. Видання знайшло п'ятьох чоловіків, які публічно стверджували, що вони "номер 54", "номер 98", а також 48, 67 і 87 у своїх повідомленнях у соціальних мережах. Їхні коментарі не спричинили жодного осуду.

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Збочення чи шкода для фемінізму

Коли йдеться про її "екстремальні" сексуальні виклики, Лілі відповідає критикам, що вона просто насолоджується сексом.

"Я люблю секс, люблю все, що з ним пов'язано. Це майже затягує", - каже вона. "Крім того, я люблю розважати – я хочу створювати унікальний контент, який цінують мої підписники".

Лілі каже, що нею також керує бажання "бути найкращою" в індустрії для дорослих.

"Я дуже конкурентоспроможна. Коли я зняла 101 хлопця за 14 годин, це було схоже на здійснення моєї найбільшої сексуальної фантазії, і тепер я хочу робити більші та кращі подвиги", - каже вона. "Азарт від цього зводить мене з розуму – я б ніколи не зробила те, чого не хочу. Може, це збочення? Хтозна".

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Тим, хто каже, що Лілі робить це виключно заради грошей, зірка OnlyFans відповідає: "Люди можуть думати, що хочуть, це абсолютно нормально. Я отримувала стабільний дохід від OnlyFans раніше – мені не потрібно було спати зі 101 випадковим чоловіком, я робила це заради задоволення".

Її особиста асистентка, 25-річна Клоді-Луїс, яка працювала з Лілі протягом трьох років, забронювала 200 чоловіків, щоб врахувати тих, хто відмовився. Вони запланували 15 хлопців на годину від 9 ранку до 19:00. Це 4 хвилини на чоловіка.

Лілі каже, що вона віддала перевагу групам чоловіків, тому що "велика група хлопців набагато швидше збільшить показники, ніж індивідуальні заняття".

Місцем проведення сеансів була квартира на Airbnb з охороною на вході, яка перевіряла посвідчення особи, щоб убезпечити Лілі, а також чотирма співробітниками, які були асистентами Лілі в соціальних мережах і контенті, та її асистентом-адміністратором, який змусив чоловіків підписати всі необхідні форми згоди, щоб OnlyFans дозволив завантажувати контент.

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

У той день чоловіки, які залишилися з Лілі віч-на-віч, мали лише п'ятихвилинний слот, який згодом скоротили до двох хвилин, коли вона почала відчувати брак часу.

"Я весь день просиділа в спальні – думаю, що один раз чи двічі виходила в душ, - розповідає вона. Я просто чекала наступного хлопця, а потім казала охоронцеві: "Пустіть одного. На той момент це перетворилося на конвеєр гівнюків: туди, сюди, туди, туди, сюди. Ми їхали близько чотирьох годин, але врешті-решт доїхали. Я не збиралася пройти через усе це і не дожити до 100".

Наймолодшим чоловіком, з яким Лілі спала, був 18-річний хлопець, а найстаршим – чоловік, якому було близько 60. Тривожно, що чоловіки не були зобов'язані проходити тест на ЗПСШ, і відеозаписи чітко показують, що Лілі не використовувала презервативи з кожним учасником. Один чоловік спеціально попросив стати її сотим партнером.

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Негативна реакція

Але коментарі під відеороликами в TikTok, які розповідають про досвід Лілі, сповнені ненависті та осуду, а також занепокоєння за її благополуччя: "Ти була створена для набагато більшого", "Це насправді дуже сумно, і я сподіваюся, що з тобою все гаразд".

Багато хто висловлював надію, що молоді жінки, які бачили відео Лілі, не вважають "нормальною поведінкою" спати з такою кількістю чоловіків. Дехто припускав, що ніхто ніколи не захоче одружитися з нею, а інші казали, що її батькам має бути соромно.

Але 23-річна дівчина не погоджується. "Людям просто потрібно бути трохи більш відкритими до того, що не всі думають так, як вони", - каже вона. "Очевидно, що є багато людей, які не знають про збочені групи та сексвечірки – існують величезні спільноти, які дійсно насолоджуються подібними речами. Це не повинно бути чимось ганебним. Досить сумно, скільки негативу і ненависті я відчуваю, тому що ми просто повертаємося в минуле, де ми звикли соромити дівчат-повій, що так безглуздо, коли це приносить насолоду".

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Хоча Лілі пояснює, що ніколи не заохочувала б дівчат спати з такою кількістю чоловіків, вона хоче, щоб молоді жінки знали, що "ви можете спати з усіма підряд, і це не огидно і не брудно".

Лілі каже, що її матір підтримує її вибір кар'єри, доки вона "в безпеці". Вона стверджує, що мама навіть допомагає їй керувати фінансами. Її батько, схоже, так само підтримує її. У нещодавньому TikTok, де він з'являється поза камерою, можна почути, як він каже своїй доньці: "Я більш ніж щасливий, якщо ти щаслива, і я знаю, що ти щаслива. І я, і твоя мама дуже, дуже пишаємося тобою".

Із підтримкою батьків Лілі тепер прагне зайнятися сексом із 1000 чоловіків протягом 24 годин – хоча незрозуміло, як це фізично можливо, враховуючи, що щогодини потрібно спати приблизно з 42 чоловіками.

Лілі Філліпс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Це допомагає чи заважає жінкам

Хвилеподібний ефект цих вірусних секс-викликів відчувається в Інтернеті дуже широко. Критики і захисники прав жінок кажуть, що вони увічнюють застаріле уявлення про те, що жіноче тіло існує виключно для задоволення чоловіків.

Виникає також запитання, наскільки шкідливим є такий тип порно, коли до нього мають доступ молоді люди. Однак секстерапевтка і кваліфікована сексуальна педагогиня для молоді Несс Купер каже, що таврування діяльності Лілі як "екстремального порно" не обов'язково є корисним.

"Порно стигматизують через те, що воно суперечить соціальним нормам, але це не завжди означає, що секс, зображений у порно, є чимось, чого люди не бажають або активно не займаються поза порно", - розповіла Несс. "Порно використовувалося як доступний спосіб соціального навчання про секс та еротику, коли інші формати статевого виховання піддавалися цензурі. Ми повинні припинити цензурувати матеріали зі статевого виховання з інших ресурсів, таких як підтримання здорового статевого виховання в школах і коледжах, оскільки це дасть молоді більше знань і самостійності, щоб безпечно будувати своє статеве та еротичне життя, і дозволить їм судити, що для них є здоровим, а що ні".

Докторка Тара, експертка з питань інтимності та стосунків, каже, що така сексуальна агенція в порно не обов'язково повинна сприяти поширенню мізогіністичних поглядів на жінок. "Кожному своє. Сказати "до біса" і мати багато сексу – це дуже антипатріархально", - каже вона.

Але докторка Тара попереджає, що це може мати серйозні наслідки для здоров'я, як фізичного, так і емоційного. Вона каже: "Фактори сексуального здоров'я, такі як розриви піхви та інфекції, що передаються статевим шляхом, можуть бути проблемою. Існує також факт травмування тіла".

Нагадаємо, експерт із сексуальних збочень назвав 5 найдивніших фетишів. Дивний світ сексу може збити з пантелику навіть експерта.

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