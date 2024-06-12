23-річна жінка вийшла заміж за 80-річного чоловіка: історія їхнього кохання та фото

У Китаї незвичайна історія кохання між 23-річною жінкою і 80-річним чоловіком, якого вона зустріла в будинку для літніх людей, спричинила палкі дебати в суспільстві.

Про це пише Sohu.

23-річна Сяофан (псевдонім) зустріла кохання свого життя, працюючи волонтеркою у будинку для літніх людей у провінції Хебей. 80-річний пан Лі (псевдонім) проживав там, і вони швидко подружилися, зрозумівши, що мають багато спільних інтересів і захоплень. Але з часом їхня дружба переросла у щось більше: Сяофан приваблювала зрілість, стабільність і мудрість Лі, а його – юнацька життєрадісність і доброта Сяофан.

Сім'я молодої дівчини не схвалювала її романтичні стосунки з чоловіком, який міг би бути її дідусем, але вона вирішила піти за покликом серця і розірвала зв'язки з батьками, щоб бути з Лі.

Сяофан і Лі / Фото: Sohu

Незвичайна пара нещодавно одружилася під час простої, але елегантної церемонії. Хоча на церемонії не був присутній жоден з членів їхніх родин, вони обмінялися обітницями, пообіцявши залишатися поруч одне з одним у хворобі і в здоров'ї.

Хоча багато хто звинувачував Сяофан, що вона вийшла заміж за Лі через гроші, виявилося, що вона годувальниця сім'ї. Через поважний вік і слабке здоров'я Лі може покладатися лише на свою скромну пенсію, тож Сяофан бере на себе більшу частину фінансового тягаря. Проте вона стоїчно приймає цей виклик, стверджуючи, що все можливо, коли Лі поруч.

Сяофан постійно публікує в соціальних мережах фотографії та відео з коханим, які багато хто сприймає як доказ справжнього кохання. Однак суперечлива різниця у віці також спричинила звинувачення на адресу 23-річної жінки в тому, що вона перебуває в цих стосунках виключно заради уваги та переглядів.

Сяофан і Лі / Фото: Sohu

Китайське суспільство розділилося у своїх поглядах на стосунки Сяофан та Лі: одні описують їх як історію кохання, що виходить за межі віку, а інші стверджують, що різниця у віці надто велика і їхній роман не може бути справжнім. Попри весь цей галас навколо них, двоє закоханих продовжують жити своїм життям, зізнаючись одне одному в коханні та обіцяючи бути разом до кінця своїх днів.

Нагадаємо, найнижча подружня пара у світі має загальний зріст 181,41 см. Історія кохання бразильців Пауло та Катюсії.

Читайте також: