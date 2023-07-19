23-річний чоловік, який носить калоприймач, відверто розповів про секс – фото, відео

Чоловік, який страждає на хворобу Крона та носить після операції калоприймач, відверто розповів про інтимне життя.

Про це пише dailystar.co.uk.

Раяну Томблінгу у 20 років зробили ілеостому — операцію, за якої кінець тонкої кишки виводять через отвір, зроблений у животі. До операції він користувався туалетом 40 разів на день, страждав від сильного болю в животі і часто потрапляв у неприємні курйози, зокрема і в ліжку. Діагноз неабияк загострив його стосунки.

Раян Томблінг / Фото: instagram.com/ryantombling

Зараз 23-річний рятувальник та інструктор з фітнесу використовує мішок для фекалій, про який, за його словами, багато людей мають неправильне уявлення.

Зокрема, вони переконані, що на сексуальному житті можна поставити хрест. Втім, Раян вирішив розвіяти ці домисли.

Раян Томблінг / Фото: скриншот з відео

"Я досить часто говорю про секс зі стомою на своїй платформі. Здебільшого це пов'язано з тим, що зараз ми живемо в суспільстві, де секс має велике значення для багатьох людей, тож це серйозне занепокоєння для людей, які перенесли цю операцію. Це стосується і мене, тому що я дуже скептично ставився до того, що це означає для мого сексуального життя і навіть обіймів. У той час, коли я був молодим хлопцем, я переживав етап, коли секс був чимось, що мені справді подобалося, тож це було серйозним занепокоєнням. Я вважаю, що це занепокоєння заважає багатьом людям купувати сумку. І саме тому я люблю говорити про це, оскільки стома справді не впливає на ваше сексуальне життя", - поділився він.

В одному вірусному ролику у TikTok хлопець відповів користувачеві, який запитав, чи потрібно йому затискати мішок, коли він займається сексом.

Раян без сорочки жартома відповів: "Не зовсім, я дозволив цьому хитатися. Якщо це лясне її по сідницях, це врятує мене від роботи".

Поряд зі своїми дотепними замальовками Раян сподівається зламати забобони навколо калоприймача, особливо коли справа стосується сексу. Він запевнив, що соромитися нічого і це ніяк не впливає на задоволення.

Він поділився: "Це одне з перших запитань, які люди зазвичай задають мені: Як секс працює з твоєю сумкою? Тому мені подобається створювати багато контенту, щоб допомогти просвітити людей, які не впевнені в цьому. Я вважаю, що це допоможе у довгостроковій перспективі, бо в пізнішому віці, якщо люди стикаються з кимось із колостомічним мішком, вони вже знають відповіді на ці запитання".

Раян Томблінг / Фото: скриншот з відео

Попри те, що зараз він упевнений у собі, Раян не завжди був таким. До того, як йому зробили операцію з порятунку життя, він не міг повністю зрозуміти стан і те, як він вплинув на нього.

Це сприяло погіршенню його психічного здоров'я на той час.

"Я робив "нещасні випадки" у ліжку та на підлозі, бо декілька разів не міг досить швидко дістатися до туалету. У мене була важка депресія, і в цей момент я був вкрай схильний до суїциду, оскільки моє життя здавалося безглуздим. Я нічого не міг зробити".

Раян Томблінг / Фото: instagram.com/ryantombling

Але тепер він не боїться виходити з дому. Чоловік може спокійно зустрічатися з друзями, ходити на роботу та знову насолоджуватися життям, зокрема і сексуальним.

Нагадаємо, чоловік народився з 12 пальцями, пенісом та вагіною. Він розповів про проблеми в особистому житті.

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