23-річний чоловік освідчився 83-річній бабусі однокласниці: фото пари та історія кохання

В Японії 23-річний студент Кофу закохався у 83-річну Айко — бабусю своєї однокласниці. Попри різницю у 60 років, пара живе разом і отримала благословення від обох родин.

Історія стала вірусною після інтерв’ю на вулиці, де закоханих зняли журналісти, повідомляє SCMP. На відео Кофу ніжно тримає Айко за руку, а її «солодкий голос, нафарбовані нігті та стильне коротке волосся роблять її набагато молодшою за свої роки».

Айко зізналася, що їхня річниця припадає на День святого Валентина — пара разом уже понад пів року. Вона раніше працювала садівницею і володіла великим ботанічним садом. Жінка була двічі заміжня, має сина, доньку і п’ятьох онуків. Після розлучення вона жила з родиною сина.

Вона й досі веде активний спосіб життя: «Айко дотримується здорового способу життя, ретельно одягається і тримається елегантно, що допомагає їй зберігати молодий вигляд».

Кофу ж наразі закінчує університет і проходить стажування в дизайнерській компанії.

Він розповів: «Ми з онукою Айко є однокласницями».

Саме під час візиту до її дому він закохався в бабусю з першого погляду.

Айко відчула те ж саме: «Кофу має здоровий апетит і дуже лагідний. Я ніколи не зустрічала такого жвавого юнака. Мене до нього потягнуло».

Спершу пара вагалася через різницю у віці. Переломним моментом стала поїздка до Діснейленду, організована онукою Айко. Та відмовилася від мандрівки, залишивши бабусю та Кофу удвох.

Хлопець освідчився, коли вони дивилися на замок Попелюшки під час заходу сонця: «У той момент я була повністю зачарована», — сказала Айко.

Айко та Кофу / © скриншот з відео

Тепер пара живе під одним дахом, хоча вони не розголошують, чий це дім. Спочатку стосунки тримали у таємниці, але після розголосу обидві родини висловили підтримку.

Кофу зізнався: «Найщасливіша частина мого дня — це прокидатися і бачити обличчя своєї дівчини. Вона маленька і дивиться на мене. Іноді вона спирається на мене, і неможливо встояти».

Айко ж говорить, що їй бракує його, коли він іде на роботу: «Я почуваюся самотньою, але приготування їжі для нього заряджає мене енергією. А ще він чистить мені зуби перед сном».

Історія пари спричинила справжній резонанс в Інтернеті. Думки розділилися: одні бачать у цих стосунках щирість, інші ставлять під сумнів таке кохання:

Енергія та манера спілкування Айко не відповідають тому, що можна очікувати від бабусі. Вона більше схожа на закохану молоду жінку

У них може бути більш платонічний, духовний зв’язок. Кожен має право шукати справжнє кохання

Різниця у віці занадто велика, щоб у них було багато спільного

Мені важко повірити в цю історію кохання, але якщо вони справді кохають одне одного без жодних прихованих мотивів, я бажаю їм найкращого

Попри неоднозначну реакцію, Кофу та Айко не приховують своїх почуттів і наголошують: вони щасливі разом.

