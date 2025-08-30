ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Пенсіонерка

Пенсіонерка / © pixabay.com

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1265
Час на прочитання
3 хв
Пенсіонерка

23-річний чоловік освідчився 83-річній бабусі однокласниці: фото пари та історія кохання

Історія кохання стала вірусною та розділила думки користувачів Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

В Японії 23-річний студент Кофу закохався у 83-річну Айко — бабусю своєї однокласниці. Попри різницю у 60 років, пара живе разом і отримала благословення від обох родин.

Історія стала вірусною після інтерв’ю на вулиці, де закоханих зняли журналісти, повідомляє SCMP. На відео Кофу ніжно тримає Айко за руку, а її «солодкий голос, нафарбовані нігті та стильне коротке волосся роблять її набагато молодшою за свої роки».

Айко зізналася, що їхня річниця припадає на День святого Валентина — пара разом уже понад пів року. Вона раніше працювала садівницею і володіла великим ботанічним садом. Жінка була двічі заміжня, має сина, доньку і п’ятьох онуків. Після розлучення вона жила з родиною сина.

Вона й досі веде активний спосіб життя: «Айко дотримується здорового способу життя, ретельно одягається і тримається елегантно, що допомагає їй зберігати молодий вигляд».

Кофу ж наразі закінчує університет і проходить стажування в дизайнерській компанії.

Він розповів: «Ми з онукою Айко є однокласницями».

Саме під час візиту до її дому він закохався в бабусю з першого погляду.

Айко відчула те ж саме: «Кофу має здоровий апетит і дуже лагідний. Я ніколи не зустрічала такого жвавого юнака. Мене до нього потягнуло».

Спершу пара вагалася через різницю у віці. Переломним моментом стала поїздка до Діснейленду, організована онукою Айко. Та відмовилася від мандрівки, залишивши бабусю та Кофу удвох.

Хлопець освідчився, коли вони дивилися на замок Попелюшки під час заходу сонця: «У той момент я була повністю зачарована», — сказала Айко.

Айко та Кофу / © скриншот з відео

Айко та Кофу / © скриншот з відео

Тепер пара живе під одним дахом, хоча вони не розголошують, чий це дім. Спочатку стосунки тримали у таємниці, але після розголосу обидві родини висловили підтримку.

Кофу зізнався: «Найщасливіша частина мого дня — це прокидатися і бачити обличчя своєї дівчини. Вона маленька і дивиться на мене. Іноді вона спирається на мене, і неможливо встояти».

Айко ж говорить, що їй бракує його, коли він іде на роботу: «Я почуваюся самотньою, але приготування їжі для нього заряджає мене енергією. А ще він чистить мені зуби перед сном».

Історія пари спричинила справжній резонанс в Інтернеті. Думки розділилися: одні бачать у цих стосунках щирість, інші ставлять під сумнів таке кохання:

  • Енергія та манера спілкування Айко не відповідають тому, що можна очікувати від бабусі. Вона більше схожа на закохану молоду жінку

  • У них може бути більш платонічний, духовний зв’язок. Кожен має право шукати справжнє кохання

  • Різниця у віці занадто велика, щоб у них було багато спільного

  • Мені важко повірити в цю історію кохання, але якщо вони справді кохають одне одного без жодних прихованих мотивів, я бажаю їм найкращого

Попри неоднозначну реакцію, Кофу та Айко не приховують своїх почуттів і наголошують: вони щасливі разом.

Нагадаємо, аптека випадково розкрила зраду чоловіка дружині. Тепер він готує позов.

Дата публікації
Кількість переглядів
1265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie