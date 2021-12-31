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24-річна дівчина після звільнення з роботи почала заробляти 180 тис. грн на місяць, публікуючи інтимні фото

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24-річна дівчина після звільнення з роботи почала заробляти 180 тис. грн на місяць, публікуючи інтимні фото

thesun.co.uk

Дівчина стверджує, що так вона отримала фінансову незалежність та планує найближчим часом зайнятись нерухомістю. 

У Великій Британії 24-річна Алав Хаф заробляє 5 тис. фунтів стерлінгів (179 тис. грн) на місяць, публікуючи на Only Fans свої відверті фото

Про це пише thesun.co.uk. 

За даними видання, дівчина закінчила юридичний факультет. Потім вона працювала в спортзалі та нічних клубах. Після того, як її звільнили з останньої роботи, дівчина почала публікувати інтимні фото на Only Fans, заробляючи 5 тис. фунтів стерлінгів на місяць. Британка стверджує, що так вона отримала фінансову незалежність та планує найближчим часом зайнятись нерухомістю. 

© www.thesun.co.uk
www.thesun.co.uk

Алав Хаф пояснює, що так вона отримала можливість більше часу проводити з рідними. Проте додає, що через свою діяльність вона зіткнулась із критикою, через зовнішність. 

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