24-річна дівчина після звільнення з роботи почала заробляти 180 тис. грн на місяць, публікуючи інтимні фото

Дівчина стверджує, що так вона отримала фінансову незалежність та планує найближчим часом зайнятись нерухомістю.
У Великій Британії 24-річна Алав Хаф заробляє 5 тис. фунтів стерлінгів (179 тис. грн) на місяць, публікуючи на Only Fans свої відверті фото.
Про це пише thesun.co.uk.
За даними видання, дівчина закінчила юридичний факультет. Потім вона працювала в спортзалі та нічних клубах. Після того, як її звільнили з останньої роботи, дівчина почала публікувати інтимні фото на Only Fans, заробляючи 5 тис. фунтів стерлінгів на місяць. Британка стверджує, що так вона отримала фінансову незалежність та планує найближчим часом зайнятись нерухомістю.
Алав Хаф пояснює, що так вона отримала можливість більше часу проводити з рідними. Проте додає, що через свою діяльність вона зіткнулась із критикою, через зовнішність.
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