24-річна дівчина вийшла заміж за 85-річного чоловіка і хоче від нього завагітніти

24-річна Міракл Пог з Міссісіпі, США, вийшла заміж за чоловіка, який старший за неї на 61 рік. Попри велику різницю, подружня пара пообіцяла створити сім'ю та тепер розглядають можливість ЕКЗ.

Про це пише видання Mirror.

Також читайте Американка перемогла двох гігантських кролів у змаганні із поїдання салату

Дівчина познайомилася з 85-річним Чарльзом Поугом, коли працювала в пральні 2019 року. Через рік в ідставний агент з нерухомості Чарльз нарешті зізнався у своїх почуттях до медсестри Міракл.

Родина дівчини не була проти їхніх стосунків. 45-річна Таміка Філліпс і 72-річний дідусь Джо Браун підтримали Міракл у її рішенні, побачивши, наскільки пенсіонер зробив її щасливою, але 47-річного тата було важче переконати.

"Одного разу він вальсував там, кинув аркуш паперу та сказав "запишіть свій номер", ніби він гравець. Він був моїм лицарем у сяючих обладунках", - пригадує Міракл залицяння чоловіка та додає, що вона знала, що він набагато старший, але їй це було не цікаво. Дівчина почувалася із ним комфортно.

Пара одружилася в липні минулого року, і Міракл описує цей день як "найкращий день у своєму житті". Незважаючи на різницю у віці, дівчина сподівається народити чоловіку двох дітей. 24-річна американка каже, що її приваблює невимушений характер Чарльза, але визнає, що різниця у віці велика, коли справа доходить до технологій.

Після того, як пара поділилися своїми стосунками в Інтернеті, вона зіткнулася з великою негативною реакцією.

"Я отримую негативну реакцію від людей, які мене не знають і не люблять, вони просто називають це так, як вони бачать. Люди кажуть, що я використовую Чарльза, він не знає, що відбувається, і кажуть, що мені має бути соромно", - розповідає дівчина.

Нагадаємо, на пляжі оскаженіла росіянка відкусила британці шматок пальця.

Читайте також: