24-річний чоловік шокував виглядом після п'яти місяців у горах після розриву з коханою – фото, відео

24-річний китаєць, який провів останні п'ять місяців свого життя в горах після болісного розриву стосунків, тепер має як мінімум удвічі старший вигляд.

Про це пише Oddity Central.

Це сталося не через якесь рідкісне генетичне захворювання, а тому, що він зазнав впливу стихії в горах Китаю.

Невідомий чоловік прославився у своїй рідній країні після того, як відео, на якому він показав на камеру свій паспорт, щоб довести, що йому трохи за 20, стало вірусним у соціальних мережах. Коли людина, яка знімає відео, називає його "дядьком", голомозий та суворий на вигляд мандрівник каже, що йому всього 24 роки, і продовжує показувати своє посвідчення особи в камеру, щоб показати, що він народився в грудні 2000 року.

Китаєць постарів у горах / Фото: скриншот з відео

Уродженець провінції Хебей на півночі Китаю сказав, що почав швидко старіти після того, як усамітнився в горах, щоб боротися з депресією, спричиненою розривом стосунків. Коли він почув, що похід Цинхай-Тибетським нагір'ям може "очистити розум", він зібрав свої речі, поклав їх до невеликого візка і прийняв аскетичний спосіб життя. Він знайшов ясність, яку шукав, але п'ятимісячний досвід також зробив його "старим".

24-річний чоловік сказав, що його передчасне облисіння стало результатом тривалої дії прямих сонячних променів, які пошкодили його волосяні фолікули. Шкіра на його обличчі також здається набагато в'ялішою, ніж на фотографіях "до", а волосся на обличчі, яке він вирішив відростити, щоб захистити обличчя від впливу ультрафіолету, лише робить його старшим.

"Я показав їм своє посвідчення особи і сказав, що народився 2000 року, але деякі люди все одно мені не повірили", - сказав молодий "дядько" про свої зустрічі з більшістю людей. "Через деякий час я змирився з тим, що деякі люди просто не можуть повірити, що я хлопець у свої 20 з невеликим".

Отримавши загальнонаціональну увагу, чоловік заявив, що не має наміру нічого змінювати, заявивши, що він почувається добре у своїй власній шкірі.

Нагадаємо, 6-річна дівчинка не отримала паспорт через те, що її назвали на честь персонажа "Гри престолів". Як виявилося, це ім'я – торговельна марка Warner Brothers.

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