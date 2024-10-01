25-річна дівчина похизувалася, як за сім днів переспала із сотнею першокурсників та їхніми батьками

Пікантна модель похизувалася, що переспала з сотнями студентів та знайшла час у своєму щільному графіку, щоби зайнятися сексом з їхніми батьками.

Про це пише Daily Star.

У вересні Бонні Блу повернулася до рідної Великої Британії з Австралії, щоб виконати зухвалу обіцянку. 25-річна дівчина пообіцяла стрибнути в ліжко з якомога більшою кількістю охочих новачків в університеті під час свого місячного перебування у Блайті.

І вона швидко побила власні рекорди, переспавши з 137 хлопцями за перші сім днів, які вона провела в Ноттінгемі. У рамках цього гігантського запуску вона переспала з 37 хлопцями за один день, зокрема з 23-ма за одну сесію.

Рекламне відео цієї сесії було опубліковано моделлю на X і стало мегавірусним, отримавши 55 мільйонів переглядів.

І вона не закінчила, бо потім перейшла до розваг із батьками. Бонні сказала: "Я переспала зі 158 студентами всього за два тижні, так що, думаю, настав час поширити ці веселощі на батьків і чоловіків".

Бонні Блу з чоловіками / Фото: Daily Star

Білявка вирушила зі своїми витівками до Кембриджа на день, де, за її словами, вона зустрілася з 24 хлопцями. Вона сказала: "Це був ідеальний баланс і батьків, і чоловіків. Найбільша група була вісім".

Бонні, яка не новачок у створенні пікантного контенту, здобула популярність, коли на початку цього року прилетіла до Канкуна для аналогічної справи. Але, порівняно з її нинішніми показниками, 122 сесії, які вона провела з американськими студентами за три тижні, згасають.

Бонні Блу / Фото: Daily Star

Проте, за словами дівчини з Ноттінгема, зараз вона має невелику перерву, перш ніж 2 жовтня вона знову відновить знімання, оскільки відвідає Лондон.

"Сьогодні я матиму перерву у зніманнях, оскільки перехід з хлопчиків на чоловіків означає, що потрібно буде додати і денний відпочинок", — сказала вона. "Я буду в Лондоні з табличкою і бронюватиму людей на наступні дні".

Бонні Блу з чоловіками / Фото: Daily Star

Зухвалі витівки Бонні давали студентам, батькам і чоловікам можливість переспати з зіркою для дорослих, яка має одне з найбільш продаваних відео року на американському гіганті контенту для дорослих Brazzers.

Твердо вірячи у створення реалістичного контенту зі справжніми хлопцями, усе, що вона просить натомість — це дозволити їй зняти зв'язок, щоб вона могла завантажити ролик на свій канал.

Нагадаємо, що відомо про плем'я, яке дозволяє відвідувачам спати з їхніми дружинами. Напівкочове плем'я живе у віддаленій частині Намібії та має дуже дивні звичаї, коли йдеться про секс, шлюб і мораль.

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