25-річна дівчина у пошуках коханого від початку року зайнялась сексом із 200 чоловіками

Дівчина каже, що не бачить проблем через свою професію.

25-річна Бонні Блу від початку 2024 року уже переспала із 200 партнерами. Дівчина знімається у фільмах для дорослих, проте продовжує шукати своє кохання.

Про це пише dailystar.co.uk.

У 2024 році Бонні Блу переспала уже з понад 200 партнерами, але це не заважає їй вірити, що її справжнє кохання десь поруч.

Цього року дівчина потрапила в заголовки світових ЗМІ завдяки своїм шокувальним вчинкам, зокрема: канікулам в Канкуні, де за три тижні вона переспала зі 122 студентами американських коледжів.

Бонні Блу. Фото: bonnie_blue_xo/Instagram

Під час своїх подорожей по обидва боки Атлантики вона продовжувала викликати суперечки, ходячи вулицями зі своєю саморобною табличкою, на якій було написано "Тр***и мене безкоштовно і дозволь мені це зняти".

Проте Бонні все ще вірить, що зустріне своє кохання. Однак вона переконана, що чоловік її мрії повинен розуміти її професію. Дівчина розповіла, що за минулий рік вона заробила понад мільйон доларів, створюючи реалістичний інтимний контент для молодих чоловіків з усього світу.

Критикам дівчина ж відповідає, що якби вона переспала з одним і тим же чоловіком 200 разів, це не було б проблемою.

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