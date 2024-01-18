25-річна жінка закрутила роман із 70-річним пенсіонером: історія кохання пари (фото)

25-річна жінка, яка закохалася у 70-річного чоловіка, каже, що люди думають, що обранець - її "папік", але вона каже, що це справжнє кохання.

Про це йдеться у шоу Love Don't Judge.

Із різницею у віці 46 років ця пара є незвичайною, і коли вони разом, вони помічають на собі багато поглядів. Канадійка французького походження Фаб'єн каже, що "ні за що не змінить" свої стосунки із 71-річним партнером Денісом. Дует любить разом їздити у відпустку, проводити вихідні, гуляти із собакою та балувати одне одного.

Фаб'єн і Деніс / Фото: скриншот з відео

Фаб'єн сказала: "Моїм першим враженням було те, що він відрізнявся від інших хлопців - те, як він спілкувався і таке інше. Мені здалося, що це чарівно для людини його віку. Він був чарівний, тому я закохалася в Дені".

Деніс – бізнесмен на пенсії, який зараз проводить дні, граючи на фондовому ринку. Але гламурна Фаб'єн більш ніж тримає своє фінансове становище, працюючи ведучою у Монреалі, Канада.

У той час як люди в Мережі та друзі припускали, що Фаб'єн зустрічається з Денісом через його гроші, вона заявила, що заробляє чесною працею самостійно.

Фаб'єн і Деніс / Фото: скриншот з відео

Пара познайомилася на благодійному заході, де виступала Фаб'єн. Деніс зізнався, що останні 22 роки він крутив романи з жінками молодшими за нього, а коли побачив Фаб'єн, йому "дуже захотілося з нею зустрічатися".

Він сказав: "Фізично вона мені здалася приголомшливою, і я маю це визнати".

Вони розмовляли, і Деніс попросив номер телефону Фаб'єн. Вона відповіла згодою, бажаючи дізнатися більше про літнього чоловіка, з яким вона так легко спілкувалася.

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Тепер пара разом понад 16 місяців і живе разом. Закохані визнають, що через різницю у віці їхні стосунки не обов'язково триватимуть довго, проте вони щасливі насолоджуватися моментами, які вони проводять зараз.

Фаб'єн розповіла: "Спочатку я була налаштована скептично. Мені було цікаво, чи спрацює це. Люди часто кажуть, що Деніс – мій "папік", тим більше, що ми з ним відкрито говоримо про наші стосунки. Ми отримали неприємні коментарі про те, що я – золотошукачка, а Деніс - стара людина, і він скоро помре. Ми більше не читаємо ці коментарі, ми не хочемо витрачати на це енергію. Ми справді створили своє життя, і я б ні на що його не проміняла. Нам весело".

Фаб'єн і Деніс / Фото: скриншот з відео

Дует часто ділиться своїми стосунками у Facebook та TikTok. Хоча вони отримали низку негативних коментарів, сотні людей "переконані, що це справжнє кохання".

Вони милі. Нехай живуть

Світ може бути суворим та самотнім; я радий бачити, як двоє людей знаходять якесь щастя, навіть якщо воно нетрадиційне

Вона дійсно здається зрілою і старою душею

Вони такі милі разом і взагалі просто красиві

Нагадаємо, жінка заради розваги вийшла заміж за незнайомця з TikTok. Вони думали, що розлучаться через тиждень, але закохалися.

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