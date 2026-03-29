25-річна жінка обрала життя в будинку для літніх людей: ціна та умови (фото)

Реклама

У Китаї 25-річна дівчина обрала незвичний формат життя — вона мешкає в будинку для літніх людей і платить символічну орендну плату в обмін на спілкування з мешканцями.

Про це пише SCMP.

Йдеться про Чжан Цзінь, яка вже понад два роки живе в установі в Сучжоу. Щомісяця вона сплачує лише близько 200 юанів (приблизно 30 доларів), що в рази дешевше за ринкову оренду.

Реклама

Ідея проста: молоді люди отримують доступне житло, а натомість допомагають літнім мешканцям — спілкуються з ними, беруть участь у заходах і просто складають компанію.

Чжан переїхала до міста після закінчення університету в провінції Цзянсі, коли знайшла роботу. Саме тоді вона натрапила на оголошення будинку для літніх людей про набір волонтерів для проживання.

Умови виявилися доволі простими: кандидатам до 35 років без власного житла в місті пропонують кімнату за 200–300 юанів на місяць в обмін на допомогу мешканцям.

Чжан Цзінь

Сам заклад — Yiyang Senior House — розрахований більш ніж на 1500 людей. Із понад 40 кандидатів відібрали лише п’ятьох, серед яких була і Чжан.

Реклама

Вона жартома написала, що «почала життя на пенсії у віці 22 років».

У будні дні дівчина працює в офісі, а у вихідні займається волонтерством: допомагає організовувати танці, розваги та просто спілкується з мешканцями.

У неї навіть є особливий зв’язок із одним із підопічних — 89-річним чоловіком. Вони щодня розмовляють, а якщо Чжан затримується, вона обов’язково попереджає його, щоб він не хвилювався.

Чжан Цзінь із підопічним

Чоловік ставиться до неї як до онуки — одного разу навіть приготував їй гарячий суп о п’ятій ранку, коли дізнався, що вона погано почувається.

Реклама

Сама Чжан зізнається, що почувається тут як вдома і не шкодує про свій вибір. За її словами, спілкування з літніми людьми допомагає їй справлятися зі стресом і самотністю в новому місті.

«Я нікого не знаю в цьому місті», — каже вона.

Наразі вона залишилася єдиною волонтеркою, яка проживає в будинку — інші учасники програми з часом виїхали.

Адміністрація планує набирати нових учасників, адже такий формат показав себе ефективним.

Реклама

Цей експеримент демонструє новий підхід до вирішення одразу двох проблем — високої вартості життя для молоді та самотності серед літніх людей.

Розваги у будинку для літніх людей

За офіційними даними, населення Китаю стрімко старіє: вже зараз люди віком понад 60 років становлять майже п’яту частину населення, і ця цифра продовжує зростати.

У соцмережах ідею сприйняли позитивно:

Це чудовий план для молодих людей, які люблять спілкуватися з іншими

І літнім, і молодим людям потрібне товариство

