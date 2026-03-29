ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Життя у будинку для літніх людей

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
2 хв
25-річна жінка обрала життя в будинку для літніх людей: ціна та умови (фото)

В обмін вона допомагає мешканцям і зізнається, що почувається там як вдома.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У Китаї 25-річна дівчина обрала незвичний формат життя — вона мешкає в будинку для літніх людей і платить символічну орендну плату в обмін на спілкування з мешканцями.

Про це пише SCMP.

Йдеться про Чжан Цзінь, яка вже понад два роки живе в установі в Сучжоу. Щомісяця вона сплачує лише близько 200 юанів (приблизно 30 доларів), що в рази дешевше за ринкову оренду.

Ідея проста: молоді люди отримують доступне житло, а натомість допомагають літнім мешканцям — спілкуються з ними, беруть участь у заходах і просто складають компанію.

Чжан переїхала до міста після закінчення університету в провінції Цзянсі, коли знайшла роботу. Саме тоді вона натрапила на оголошення будинку для літніх людей про набір волонтерів для проживання.

Умови виявилися доволі простими: кандидатам до 35 років без власного житла в місті пропонують кімнату за 200–300 юанів на місяць в обмін на допомогу мешканцям.

Чжан Цзінь / © скриншот з відео

Сам заклад — Yiyang Senior House — розрахований більш ніж на 1500 людей. Із понад 40 кандидатів відібрали лише п’ятьох, серед яких була і Чжан.

Вона жартома написала, що «почала життя на пенсії у віці 22 років».

У будні дні дівчина працює в офісі, а у вихідні займається волонтерством: допомагає організовувати танці, розваги та просто спілкується з мешканцями.

У неї навіть є особливий зв’язок із одним із підопічних — 89-річним чоловіком. Вони щодня розмовляють, а якщо Чжан затримується, вона обов’язково попереджає його, щоб він не хвилювався.

Чжан Цзінь із підопічним / © скриншот з відео

Чоловік ставиться до неї як до онуки — одного разу навіть приготував їй гарячий суп о п’ятій ранку, коли дізнався, що вона погано почувається.

Сама Чжан зізнається, що почувається тут як вдома і не шкодує про свій вибір. За її словами, спілкування з літніми людьми допомагає їй справлятися зі стресом і самотністю в новому місті.

«Я нікого не знаю в цьому місті», — каже вона.

Наразі вона залишилася єдиною волонтеркою, яка проживає в будинку — інші учасники програми з часом виїхали.

Адміністрація планує набирати нових учасників, адже такий формат показав себе ефективним.

Цей експеримент демонструє новий підхід до вирішення одразу двох проблем — високої вартості життя для молоді та самотності серед літніх людей.

Розваги у будинку для літніх людей / © скриншот з відео

За офіційними даними, населення Китаю стрімко старіє: вже зараз люди віком понад 60 років становлять майже п’яту частину населення, і ця цифра продовжує зростати.

У соцмережах ідею сприйняли позитивно:

  • Це чудовий план для молодих людей, які люблять спілкуватися з іншими

  • І літнім, і молодим людям потрібне товариство

Нагадаємо, сотні людей обрали 15-річний круїз замість дому. Стало відомо, скільки коштує жити в морі.

Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie