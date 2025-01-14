25-річна зірка OnlyFans переспала з 1057 чоловіками за 12 годин – фото

Скандально відома зірка OnlyFans Бонні Блу стверджує, що переспала з 1057 чоловіками за 12 годин, побивши попередній рекорд Лізи Спаркс, яка зайнялася сексом із 919 чоловіками за день ще 2004 року.

Про це пише Mirror.

Це сталося після того, як жінка спричинила лють, розповівши, як за сім днів зайнялася сексом із сотнею першокурсників та їхніми батьками.

Деякі критики навіть затаврували зірку як "хижачку", поставивши під сумнів те, що молоді люди, які беруть участь у зніманнях, повністю розуміють потенційні наслідки свого цифрового сліду. А після того, як її трюки на "першокурсниках" стали вірусними, австралійську візу Бонні анулювали в листопаді, коли вона заявила про плани працювати за винагороду під час перебування в країні, що, як повідомлялося, порушило умови її візи.

Але це не зупинило її викликів, адже вона стверджує, що переспала з більш ніж 1000 чоловіків лише за 12 годин. Оголосивши про це у TikTok, вона подякувала всім чоловікам, які брали участь. Бонні також сказала, що "почувається чудово" після "секс-марафону".

"Таке відчуття, ніби у мене був важкий день у спальні, а саме так воно і було. Я думаю, якби це тривало так само, як перші три-чотири години, я б не витримала", - поділилася вона.

Бонні Блу / Фото: instagram.com/bonnie_blue_xox

Зірка шокувала глядачів, коли детально розповіла, як їй вдалося виконати екстремальний трюк, зізнавшись, що чоловіки, які брали в ньому участь, були схожі на "коло, що обертається".

Раніше Бонні захищала свою "хижацьку поведінку" і відкрито говорила про корисливу причину, через яку вона цим займається. За її словами, деякі студенти готові стояти в черзі "по вісім годин", щоб побути з нею в готельному номері: "Мені це подобалося, їм це подобалося, і це зробило мене багатою".

Вона сказала Metro: "Є жінки середнього віку, які кажуть, що якби я була хлопцем, це було б неправильно, і називають мене хижачкою, але люди все одно називають мене так, тому не має значення, чоловік я чи жінка".

Бонні Блу / Фото: instagram.com/bonnie_blue_xox

Нагадаємо, нещодавно інша зірка контенту для дорослих Лілі Філліпс прославилася завдяки тому, що переспала зі 101 чоловіком за один день. Вона розкрила свій справжній мотив, що стоїть за цим "челенджем".

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