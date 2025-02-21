25 років у темряві: моторошна історія світської левиці, що шокує й досі (фото)

Бланш Моньє ніхто не бачив від 1876 року.

Історія Бланш Моньє, фото якої охрестили "найстрашнішим в історії", змушує людей почуватися кепсько.

Як пригадує LADbible, все з'ясувалося у травні 1901 року, коли генеральний прокурор Парижа отримав дивного листа про таємницю 25-річної давнини. Його зміст настільки стурбував генерального прокурора, що він негайно розпочав розслідування і виявив дещо шокувальне. Все це стосувалося родини Моньє, що було дивним, зважаючи на їхню блискучу репутацію та високе соціальне становище.

Ким була сім'я Моньє

Бланш Моньє народилася 1849 року в родині мадам Луїзи Моньє, представниці "вищого світу", відомої своєю благодійністю, та Шарля Моньє, який очолював місцеву мистецьку установу.

Старший брат Бланш, Марсель, був випускником юридичної школи, який був відомий своєю роботою адміністративного чиновника в комуні Пюже-Теньєр.

Сім'я була в пошані, але 1876 року все пішло шкереберть.

Що сталося з Бланш Моньє

Бланш, світська левиця, яку описували як "дуже ніжну і добродушну" та красиву, роздратувала своїх батьків, коли закохалася у старшого адвоката, якого вони не схвалювали.

Часто перебуваючи в центрі уваги громадськості через престижне місце сім'ї в суспільстві, люди були шоковані, коли одного дня вона зникла.

Nine Entertainment повідомляє, що Луїза сказала людям, що Бланш поїхала подорожувати, і з часом люди припинили запитувати про світську левицю.

Але потім, понад два десятиліття потому, до генерального прокурора надійшов сумнозвісний лист, який розкрив жахливу правду про місцеперебування Бланш.

Що було в листі до генерального прокурора

У листі йшлося: "Пане генеральний прокуроре: Маю честь повідомити Вам про надзвичайно серйозну подію. Я говорю про стару діву, яка замкнена в будинку мадам Моньє, напівголодна і живе на гнилому посліді протягом останніх двадцяти п'яти років – одним словом, у власних нечистотах".

1901 року влада обстежила будинок, і хоча сім'я чинила опір їхнім спробам увійти, вони врешті-решт зазнали невдачі, повідомляє The Crime Wire.

Вони заглибилися в будинок і помітили жахливий запах, що доносився з дверей нагорі, які були зачинені на замок.

Німецька газета того часу задокументувала виявлення Бланш / Фото: Public Domain

Де знайшли Бланш Моньє

Поліція увірвалася до кімнати і не могла повірити в те, що побачила. У непроглядній темряві серед бруду лежала Бланш, а світло виявило гнилі залишки їжі, фекалії та жуків навколо виснаженої жінки.

Це було вперше, коли Бланш побачили не члени її сім'ї за останні десятиліття, і вперше, коли вона побачила сонячне світло від 1876 року.

Вона недоїдала, була середнього віку і, як повідомлялося, важила лише 55 кілограмів.

У колишньої світської левиці не вистачало сил навіть на те, щоб сходити до туалету, тому вона була оточена власними відходами.

Один з офіцерів, який виявив її на місці злочину, згадував: "Нещасна жінка лежала абсолютно гола на гнилому солом'яному матраці. Навколо неї утворилася своєрідна кірка з екскрементів, уламків м'яса, овочів, риби і гнилого хліба. Ми також бачили устричні раковини і жуків, що бігали ліжком мадемуазель Моньє".

Бланш Моньє / Фото: Public Domain

Це було дивом, що вона залишилася жива, і вони доправили її до лікарні після того, як заарештували її матір і брата.

Персонал лікарні відзначив, що Бланш сказала, що було "чудово" знову дихати свіжим повітрям.

Наслідки

Мадам Луїза зізналася, що оскільки потенційний наречений Бланш не був молодим, багатим аристократом, а збанкрутілим адвокатом, вона наполягала на тому, щоб донька обрала собі кращого чоловіка.

Бланш стояла на своєму, і в покарання її замкнули в кімнаті під замком. Поки Бланш була замкнена, її коханий, на жаль, помер 1885 року.

Марсель зрештою допоміг їхній матері тримати Бланш у полоні, і ця жахлива історія врешті-решт стала надбанням громадськості.

Біля будинку утворився натовп, а стрес, спричинений реакцією, призвів до того, що мадам Моньє почала страждати на проблеми із серцем.

Єдиним членом сім'ї залишився Марсель, який стверджував, що Бланш ніколи не хотіла виходити з кімнати, а також, що вона була жорстокою.

Він був засуджений до 15 місяців ув'язнення, але після подавання апеляції був виправданий.

На жаль, Бланш більше ніколи не змогла б жити нормальним життям, оскільки психологічна травма виявилася надто серйозною, і вона прожила решту свого життя в санаторії в Буа, померши 1913-го у віці 64 років.

Нагадаємо, що відомо про першу смерть внаслідок автомобільної аварії. ДТП сталася 156 років тому.

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