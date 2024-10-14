26-річна жінка з двома вагінами розповіла, як це вплинуло на її сексуальне життя – фото

За її словами, 99 відсотків чоловіків про це навіть не здогадуються.

Жінка з двома вагінами розповіла про своє сексуальне життя.

Про це пише New York Post.

26-річна Енні Шарлотт пригадала, що дізналася про свою особливість, коли їй було шістнадцять років. Лікар діагностував у неї рідкісне захворювання, коли вставляв протизаплідний засіб, та пояснив, що у неї дідельфіс матки – стан, який означає, що у неї дві матки, дві шийки матки і дві піхви.

Відтоді боротьба з медичною системою перетворилася на нелегку битву.

"Це допомогло мені усвідомити, наскільки жахливою є медична система, особливо в питаннях жіночого здоров'я", - сказала вона в інтерв'ю news.com.au.

Енні Шарлотт / Фото: instagram.com/annieecharlotte

Коли їй поставили діагноз, вона була підлітком, хотіла бути такою, як усі, і була стурбована тим, що наявність двох піхв ускладнить сексуальні стосунки, але в той час як було важко отримати базове медичне лікування, її сексуальне життя ніколи не було проблемою.

"Я спала з сотнями чоловіків, і 99,9 відсотків з них не знали, що у мене дві піхви. Ніхто з них ніколи не знав", - пояснила вона.

26-річна дівчина сказала, що іноді розповідає їм про це після статевого акту, і вони завжди "шоковані, збентежені" і залишаються з більшою кількістю запитань, ніж відповідей.

"У мене були випадки, коли я казала їм: "До речі, у мене дві піхви", а вони такі: "Що?", - сказала вона.

Енні Шарлотт / Фото: instagram.com/annieecharlotte

Шарлотт пояснила, що її піхва з правого боку більша і більш "домінує", тому чоловіки не помічають або зовсім не помічають її меншу піхву, розташовану ліворуч.

26-річна дівчина вважає, що чоловіки не помічають, що у неї дві вагіни, тому що вони не звертають на це уваги і, звичайно, не очікують на це.

"Чесно кажучи, я думаю, що чоловіки просто навіть не замислюються про це. Це абсолютно не на їхньому радарі. Мені здається, що деякі з них навіть не знають, де розташований клітор, не кажучи вже про те, де може бути друга піхва", - сказала вона. "Це, мабуть, трохи грубо, але це правда. І тому, що це, як і все внутрішнє, коли ти не можеш його побачити, ти можеш більше просто відчути його".

Енні Шарлотт / Фото: instagram.com/annieecharlotte

Енні каже, що вони, мабуть, навіть не замислюються над тим, що друга вагіна може існувати. Коли вона пояснює чоловікам, що у неї є друга піхва, вони, за її словами, часто "не вірять", а потім дуже зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше. Загалом, якщо вона відверта з новим сексуальним партнером і дає йому знати перед статевим актом, що у неї дві піхви, чоловіки "не дивуються", але іноді вони трохи лякаються. Але загалом, на її думку, чоловіки "нормально" до цього ставляться.

Енні Шарлотт / Фото: instagram.com/annieecharlotte

Нагадаємо, нещодавно жінка з двома матками народила по дитині з кожної. Медики назвали випадок одним на мільйон.

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