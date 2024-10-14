26-річна жінка з двома вагінами розповіла, як це вплинуло на її сексуальне життя – фото

За її словами, 99 відсотків чоловіків про це навіть не здогадуються.
Жінка з двома вагінами розповіла про своє сексуальне життя.
Про це пише New York Post.
26-річна Енні Шарлотт пригадала, що дізналася про свою особливість, коли їй було шістнадцять років. Лікар діагностував у неї рідкісне захворювання, коли вставляв протизаплідний засіб, та пояснив, що у неї дідельфіс матки – стан, який означає, що у неї дві матки, дві шийки матки і дві піхви.
Відтоді боротьба з медичною системою перетворилася на нелегку битву.
"Це допомогло мені усвідомити, наскільки жахливою є медична система, особливо в питаннях жіночого здоров'я", - сказала вона в інтерв'ю news.com.au.
Коли їй поставили діагноз, вона була підлітком, хотіла бути такою, як усі, і була стурбована тим, що наявність двох піхв ускладнить сексуальні стосунки, але в той час як було важко отримати базове медичне лікування, її сексуальне життя ніколи не було проблемою.
"Я спала з сотнями чоловіків, і 99,9 відсотків з них не знали, що у мене дві піхви. Ніхто з них ніколи не знав", - пояснила вона.
26-річна дівчина сказала, що іноді розповідає їм про це після статевого акту, і вони завжди "шоковані, збентежені" і залишаються з більшою кількістю запитань, ніж відповідей.
"У мене були випадки, коли я казала їм: "До речі, у мене дві піхви", а вони такі: "Що?", - сказала вона.
Шарлотт пояснила, що її піхва з правого боку більша і більш "домінує", тому чоловіки не помічають або зовсім не помічають її меншу піхву, розташовану ліворуч.
26-річна дівчина вважає, що чоловіки не помічають, що у неї дві вагіни, тому що вони не звертають на це уваги і, звичайно, не очікують на це.
"Чесно кажучи, я думаю, що чоловіки просто навіть не замислюються про це. Це абсолютно не на їхньому радарі. Мені здається, що деякі з них навіть не знають, де розташований клітор, не кажучи вже про те, де може бути друга піхва", - сказала вона. "Це, мабуть, трохи грубо, але це правда. І тому, що це, як і все внутрішнє, коли ти не можеш його побачити, ти можеш більше просто відчути його".
Енні каже, що вони, мабуть, навіть не замислюються над тим, що друга вагіна може існувати. Коли вона пояснює чоловікам, що у неї є друга піхва, вони, за її словами, часто "не вірять", а потім дуже зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше. Загалом, якщо вона відверта з новим сексуальним партнером і дає йому знати перед статевим актом, що у неї дві піхви, чоловіки "не дивуються", але іноді вони трохи лякаються. Але загалом, на її думку, чоловіки "нормально" до цього ставляться.
Нагадаємо, нещодавно жінка з двома матками народила по дитині з кожної. Медики назвали випадок одним на мільйон.
Читайте також: