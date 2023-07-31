26-річний стриптизер розповів, як виконав передсмертне бажання бабусі, яка хворіла на рак

Стриптизер розповів, як здійснив останнє бажання бабусі, яка вмирала від раку.

Про це пише dailystar.co.uk.

26-річний Макс Мартін поділився, що розпочав свою кар’єру у Нью-Йорку ще 7 років тому. Але цей випадок був, за його словами, одним із "найдивніших переживань у його житті".

До танцівника звернулася сім'я, яка попросила "зіграти сексуального лікаря, одягненого в халат", для бабусі, яка вмирає від раку.

Макс Мартін / Фото: instagram.com/maxkfit_

Макс розповів, що він ніколи раніше не отримував такого запиту і декілька днів обмірковував цю ідею. Він додав, що його мама померла від раку за декілька місяців до цього, що ще більше ускладнило остаточне рішення.

"Це була дивна і болісна історія, яка виявилася досить милою. 80-річна жінка святкувала свій день народження, і це було близько до Різдва. У неї якраз діагностували невиліковний рак. Я з'явився в костюмі сексуального лікаря, який прийшов перевірити своїх пацієнтів. Так що я увійшов, вдавши, ніби я лікар, який збирається оглянути її, а потім, знаєте, розстебнув лабораторний халат у спідній білизні і почав танцювати. Почнемо з того, що мені було дуже важко продовжувати вайб, тому що весь цей час я просто думав про себе про те, як прогресування раку моєї мами в основному зруйнувало всю мою сім'ю. Отже, я просто дивився вперед на всіх цих щасливих членів сім'ї, які всі обіймали одне одного і сміялися, святкували разом. І так це лайно просто продовжувало крутитися у моїй голові, але я мав влаштувати щасливе, веселе та сексуальне шоу для сім'ї", - пригадав він.

Макс Мартін / Фото: instagram.com/maxkfit_

Однак згодом його осяяло, що це цілком може бути останнє Різдво та день народження бабусі, які вона переживає зі своїми близькими. Чоловік зміг розслабитися та налаштуватися на позитив, бачачи, якими щасливими і натхненними були усі присутні.

Попри те, що виступ був досить важким для Макса, він зрозумів, що він приніс йому більше користі, ніж він думав.

"Бабуся сказала, що це був один із її найкращих подарунків на день народження. І я був щасливий, що їм це сподобалося, і це змусило мене почуватися добре, оскільки це ніби допомогло мені закрити мою ситуацію. Люди думають, що стриптиз – це щось негативне, але для людей це також може бути порятунком. Ми не бачимо, з чим людям іноді доводиться мати справу, і навіть щось на кшталт роздягання може бути причиною того, що хтось почувається добре. У якомусь сенсі це майже як терапевт. Щось таке, знаєте, це дивно", - додав він.

Макс Мартін / Фото: instagram.com/maxkfit_

Нагадаємо, чоловік витратив 300 тисяч доларів на зміну зовнішності, щоб стати "секс-кіборгом". Він зробив багато пластичних операцій та показав, який має вигляд.

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