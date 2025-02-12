27 000 лососів втекли з ферми: компанія платитиме за виловлення риби і назвала суму

Mowi пропонує винагороду рибалкам у 500 крон за рибу після зникнення з ферми, що є катастрофою для дикого лосося.

Міжнародна компанія з виробництва морепродуктів Mowi пропонує винагороду рибалкам, які виловлять лосося-втікача після того, як приблизно 27 000 рибин зникли з ферми біля норвезького узбережжя, що стало "катастрофою для дикого лосося".

Про це пише The Guardian.

Найбільший у світі виробник лосося, що вирощується на фермах, пропонує винагороду у розмірі 500 крон (1845 грн) за кожного спійманого лосося. Чверть із 105 000 лососевих втекли з вольєрів у Тромсі, на північному заході Норвегії, після пошкодження зовнішнього кільця загону під час штормової погоди на об'єкті Storvika V в муніципалітеті Діррой. Середня вага риби, що втекла, становила 5,5 кг.

Норвезька влада інспектувала об'єкт і видала наказ розширити зусилля компанії з виловлення риби.

Представник управління рибного господарства Вегард Оен Гаттен сказав: "Зазвичай рибоводам дозволяється проводити операції з виловлення лише в 500-метровій зоні навколо об'єкта у разі втечі риби. Однак, враховуючи потенційний масштаб цього інциденту, Mowi було доручено розширити заходи щодо виловлення за межами цієї зони".

Представники Mowi заявили, що це "серйозна і дуже прикра ситуація", і що риба, виловлена зареєстрованими рибалками, може бути доправлена до рибних "приймальних центрів" по всій території в обмін на винагороду в 500 крон.

Втікачі створюють величезні екологічні проблеми, кажуть учасники акції. Вони ставлять під загрозу дикого лосося, зменшуючи його генетичне різноманіття, збільшуючи зараження морськими вошами і посилюючи конкуренцію за нерестовища.

У Норвегії, яка експортує 1,2 млн тонн вирощеного лосося на рік, проблема є такою, що минулого літа чисельність дикого лосося впала до історичного мінімуму, що призвело до закриття 33 річок для виловлення лосося. Цього літа пропонується закрити 42 річки та три фіорди.

Нагадаємо, українські бійці можуть отримати грошову винагороду або додаткову відпустку за знищену російську техніку. Цей проєкт є важливою мотивацією від держави для того, щоб ефективніше мотивувати наших військових знищувати ворога.

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