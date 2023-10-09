27-річна вчителька, яка втратила око, похизувалася креативними протезами – фото

Вчителька спеціальної освіти, яка втратила ліве око внаслідок нещасного випадку, каже, що її учні обожнюють її колекцію скляних очей вартістю 170 000 доларів.

Про це пише nypost.com.

Саншайн Джонс, якій зараз 27 років, залишилася з порушенням зору після того, як шматок дерева пронизав її ліве око, коли їй було п'ять років.

Протягом наступних двох років мешканка Лос-Анджелеса перенесла дванадцять різних операцій у спробі відновити зір за допомогою трансплантації рогівки, яку її організм зрештою відкинув.

Саншайн Джонс / Фото: tiktok.com/@heymissteacher

У сім років Саншайн отримала свій перший протез, який належав до того, що залишилося від її пошкодженого лівого ока.

"Я пам'ятаю, як з мене знущалися. Діти зірвали з мого обличчя пов'язку і назвали мене монстром", - пригадала вона.

Лише два роки тому з Джонс зв'язалися представники The Fun Eye Fund — благодійної організації, яка допомагає забезпечувати протезами очей нужденних — що змінило її ставлення до своєї інвалідності.

Саншайн Джонс / Фото: tiktok.com/@heymissteacher

Організація допомогла їй зв'язатися з окулістом з Портленда, штат Орегон, який спеціалізується на створенні та встановленні фальшивих очей.

Використовуючи високоякісний зшитий акрил, експерт створив індивідуальний зліпок ока Джонса, а потім кумедний та унікальний дизайн обкладинки, яку вчителька може носити, коли їй заманеться.

Саншайн Джонс / Фото: tiktok.com/@heymissteacher

Тепер викладачка може похвалитися 17 різними очними протезами різних кольорів та стилів. Кожне око коштує близько 10 000 доларів, але за допомогою Fun Eye Fund Джонс платить лише 500 доларів за одне.

Вона також отримує знижку для авторів контенту, оскільки почала демонструвати свої очі в Інтернеті.

"В Інтернеті багато по-справжньому фанатичних людей і багато по-справжньому грубих людей, які, звичайно, потрапляють на чиюсь сторінку", - заявила вона. "Будучи творцем онлайн-контенту, у вас бувають періоди ненависті. Вони говорять щось на кшталт: "Інваліди не повинні працювати. Соромно, що ти вчителька. Ти навіть не можеш виконувати свою роботу, правда?". І, знаєте, мені сумно, але я просто блокую та обмежую. А потім я намагаюся зосередитись на більш позитивному боці речей".

Саншайн Джонс / Фото: tiktok.com/@heymissteacher

Джонс каже, що, одягнувши в класі свої кумедні штучні очі, вона також викладає своїм учням важливі уроки про інвалідність, помітність та прийняття.

"Тепер я ношу виключно свої кумедні протези очей, і я думаю, що це спосіб відкрито заявити про те, що я маю інвалідність і що це не соромно і не щось, що мені потрібно приховувати", - заявила вона. "Я хотіла бути вчителькою, яка позитивно вплине на життя дітей. У них не завжди є можливість отримати це, особливо у дітей з обмеженими можливостями, яким дійсно потрібно набагато більше любові".

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