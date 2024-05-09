27-річна жінка, яка збиралася вийти заміж, дізналася, що біологічно вона чоловік: як так сталося

Лікарі виявили у неї рідкісне захворювання, за якого її статеві хромосоми чоловічі, а гормональний фон – жіночий.

Китаянка, яка 27 років прожила жінкою, пройшла шокувальне медичне обстеження, яке виявило у неї в животі яєчка.

Про це повідомляє SCMP.

Лі Юань з провінції Хубей, що в центральному Китаї, ім'я якої змінено з метою захисту її особистості, не мала менструацій від моменту статевого дозрівання і була стурбована затриманням розвитку своїх грудей.

У 18 років медики поставили їй діагноз аномальний рівень гормонів і можлива недостатність яєчників. Тоді лікар також порекомендував зробити повторний хромосомний аналіз, але Лі та її сім'я не сприйняли цю пораду серйозно.

Лише нещодавно, коли вона готувалася до весілля, вона вирішила пройти повне обстеження. Цього разу досвідчений гінеколог Дуань Цзе діагностував у неї рідкісне захворювання, яке називається вроджена гіперплазія надниркових залоз (ВГНЗ). Після місяця тривожного очікування результатів аналізів діагноз лікаря підтвердився.

Лі має чоловічі статеві хромосоми, але має вигляд жінки.

"Соціально Лі – жінка. Але хромосомно вона – чоловік", - пояснив Дуань.

Лі була шокована цією новиною. Проживши 27 років жінкою, вона намагалася прийняти правду. Лише один з 50 000 новонароджених має цей тип ХАГ.

Обидва батьки Лі мають рецесивний ген, який спричиняє захворювання, що дає Лі один шанс з чотирьох успадкувати цей аномальний стан.

Через відсутність раннього лікування Лі також страждає на остеопороз та дефіцит вітаміну D. Лікарі припустили, що яєчка Лі, заховані в животі, мають високий ризик розвитку раку, і запропонували провести термінову операцію з їхнього видалення. На початку квітня Лі зробили ризиковану операцію і успішно видалили яєчка. Тепер вона потребує регулярних обстежень і тривалої гормональної терапії.

Реакція громадськості на долю Лі була неоднозначною, багато людей в Інтернеті висловлюють співчуття і захоплення її мужністю в боротьбі з такою кризою ідентичності.

Про те, що станеться із запланованим весіллям Лі, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, індонезієць зазнав шоку, коли дізнався, що його дружина насправді чоловік. Правда випливла після 12 днів шлюбу.

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