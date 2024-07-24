27-річний електромонтер із Житомира став мільйонером, надихнувшись відео у Facebook

Він вирішив зіграти в лотерею.
Мешканець Житомира виграв 1 000 000 гривень у державну лотерею.
Про це повідомляє msl.ua.
27-річний електромонтер на ім’я Андрій виграв джекпот лотереї "Лото-забава".
Напередодні розіграшу чоловік випадково побачив у Facebook відео "Я мільйонер" і подумав, що робив би він, якби в нього був мільйон, і де його взяти: "У мене ще виникла думка, а може в "Лото-Забава" пощастить?".
Наступного недільного ранку він став лотерейним мільйонером. "Зранку дивився розіграш і, коли побачив, що виграв, довелося будити батьків та брата, щоб вони перевірили мій білет. Бо я не вірив. Всі були шоковані, коли зрозуміли, що це правда", — пригадав переможець.
До цього мільйонного виграшу найбільшим виграшем Андрія було лише 200 гривень. "Це просто неймовірно! Я досі не можу повірити, що виграв мільйон гривень", — поділився Андрій.
Щасливчик ще не вирішив, на що витратить свій виграш, але впевнений, що гроші допоможуть йому здійснити давні мрії. "Цей виграш надихнув мене вірити в дива, вірити в свою удачу і вірити, що мрії можуть здійснюватися. Звісно, найбільша мрія — це мир для України. Дуже хочеться, щоб вона найшвидше здійснилася, тому частину грошей я передам на потреби ЗСУ", — додав він.
Нагадаємо, у Дніпрі майстер з ремонту техніки виграв шалену суму в лотерею. Він зізнався, що ніколи раніше не тримав у руках таких грошей.
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