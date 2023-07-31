270-кілограмовий алігатор напав на чоловіка під час годування: як він дивом уникнув укусу (відео)

Мешканець Колорадо дивом уникнув укусу майже 4-метрового та 270-кілограмового алігатора.

Працівник ферми Colorado Gator Farm намагався нагодувати сирою індичкою масивну рептилію за окликом Елвіс.

На моторошному відео видно, як співробітник на ім'я Чад заходить у воду та віддає їжу. Коли він повертався на берег, то підсковзнувся та впав. У цей момент алігатор кинувся на Чада.

"Вихідними Елвісу важко було вирішити, чи хоче він з'їсти індичку, чи ноги Чада. Хто ж знав, що алігатор довжиною 3,7 метра та вагою 270 кг може рухатися так швидко", - прокоментували представники ферми у Facebook.

На щастя, поруч із Чадом був його колега, який зупинив рептилію, поклавши руку на морду.

Нагадаємо, нещодавно павук укусив чоловіка за горло, поки той спав. Його горло так сильно набрякло, що він не міг дихати.

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