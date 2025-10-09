270-кілограмовий чоловік не зміг сам вийти з квартири: рятувальники влаштували спецоперацію (фото)

Порятунок 272-кілограмового чоловіка у Флориді / © Instagram

В американському місті Вест-Палм-Біч, штат Флорида, пожежники та медики провели незвичну операцію з порятунку чоловіка вагою близько 272 кг, який через проблеми зі здоров’ям не міг самостійно залишити власну квартиру.

Про це повідомляє Daily Mail.

Рятувальники взялися за справу після того, як у чоловіка сталася «раптова медична криза». Через його вагу та обмежену рухливість звичайний вихід через двері чи сходи був неможливим.

Команда зрізала частину стіни та балконні поручні, після чого чоловіка закріпили на спеціальному піддоні, оббитому подушками, і за допомогою крана обережно опустили на землю. Там на нього вже чекала «швидка», яка доправила пацієнта до лікарні.

У порятунку брали участь близько десяти фахівців. За словами медиків, для транспортування таких людей застосовуються баріатричні протоколи, які передбачають спеціальні методи безпечного переміщення пацієнтів із надмірною вагою.

Відео операції, оприлюднене в Instagram, швидко поширилося в Мережі та викликало хвилю обговорень — користувачі дякували рятувальникам, але також висловлювали занепокоєння станом чоловіка.

Подія збіглася з обговоренням у США нових рекомендацій щодо визначення ожиріння. Згідно з оновленими стандартами, понад 100 млн американців із надмірною вагою можуть офіційно потрапити до категорії людей із ожирінням.

До слова, турецький тіктокер Ефекан Култур, популярний завдяки мукбанг-стримам (поглинання великої кількості їжі на камеру), помер у віці 24 років через ускладнення, пов’язані з ожирінням. Попри те, що минулого року чоловік оголосив про перехід на дієту через серйозні проблеми зі здоров’ям, тисячі підписників змушували його продовжувати нездорову кар’єру.