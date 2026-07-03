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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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178
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28 пальців на лапах: незвичайний кіт потрапив до Книги рекордів Гіннеса

У США 10-місячне кошеня Тобі стало світовим рекордсменом за кількістю пальців — їх у нього 28.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Попри свою особливість, кіт абсолютно здоровий і не має проблем із поведінкою

Попри свою особливість, кіт абсолютно здоровий і не має проблем із поведінкою / © Книга рекордів Гіннесса | YouTube

Кіт на ім’я Тобі Хендерсон із міста Сансінг у штаті Мічиган (США) потрапив до Книги рекордів Гіннеса як тварина із найбільшою кількістю пальців на лапах.

Про це повідомляє guinnessworldrecords.com.

«Коли я вперше побачила його пальці, я просто не могла повірити своїм очам! У мене вже є інший кіт-полідактиль, і я очікувала на додаткові "великі пальці", але ніщо не могло підготувати мене до того, що я побачу на лапах Тобі. Він чудово почувається, і, крім ретельного підстригання кігтів — у нього їх аж 28 — він звичайний кіт, без жодних додаткових проблем», — каже власниця кота.

Дівчина зізнається, що її серце підкорили не лише лапки Тобі, а й його доброзичливість.

Нагадаємо, три сестри з Бразилії, які протягом усього життя залишалися надзвичайно близькими, встановили рекорд завдяки своєму довголіттю. Їхній спільний вік перевищує 316 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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