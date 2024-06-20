28-річна жінка намагалася перепливти небезпечну річку з піраньями заради Ілона Маска – фото, відео

Вона хотіла донести інформацію про нього мешканцям іншої країни.

Жінка намагалася перепливти небезпечну річку з піраньями, щоб розповісти про свого "господа" і "спасителя" Ілона Маска.

Про це пише The Sun.

Мешканка Коста-Рики ризикувала своїм життям, щоб розповісти іншим, що, на її думку, Маск – новий Месія. 28-річна Тамара Еспіноса Агуеро, безсумнівно, вірить, що мільярдер – спаситель, і вона вважає, що будь-які перешкоди не завадять їй поділитися своїми переконаннями.

Митні органи заборонили Тамарі в'їзд до Аргентини з Парагваю через відсутність візи, тому у неї був лише один вихід: потрапити до країни через річку, що кишить м'ясоїдними піраньями.

Тамара Еспіноса Агуеро / Фото: скриншот з відео

11 червня Агуеро вирушила з Белла-Вісти в заплив на понад 60 км річкою Парана. Щойно вона почала плисти, сильний потік одразу ж поніс її донизу за течією. Втім, замість Маска, на порятунок прийшла берегова охорона.

На відео видно, як Тамара кричить, чекаючи, коли рятувальний човен прийде їй на допомогу.

Пізніше жінка розповіла ЗМІ, що це був заклик Бога поширити інформацію про Маска: "Ілон Маск – це Ісус Христос. Для нього немає кордонів".

Тим часом парагвайська поліція зв'язалася з консульством Коста-Рики і домовилися відправити її додому.

Нагадаємо, колишні працівники SpaceX позиваються до Маска. Колишні співробітники стверджують, що винахідник своєю поведінкою свідомо і цілеспрямовано створив неприємне вороже робоче середовище, публікуючи на робочому місці огидні та принизливі сексуальні світлини, меми і коментарі.

Читайте також: