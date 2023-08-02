28-річна жінка побралася з 70-річним: історія кохання пари, яку плутають з онукою та дідусем (фото)

Подружня пара з 42-річною різницею у віці розповіла, як змушена захищати свої стосунки після звинувачень, що їхнє "кохання — це брехня".

70-річний Девід розповів YouTube-каналу Love Don't Judge, що познайомився з 28-річною Джекі на сайті онлайн-знайомств, коли він подорожував Філіппінами, її рідною країною, сім років тому.

"Коли я побачив її профіль — мало не впав зі стільця", - пригадав він.

Девід та Джекі / Фото: скриншот з відео

Зі свого боку, Джекі додала: "Я не переглядала його профіль. Я гадки не мала, який він має вигляд. Побачення було кумедним. Він був джентльменом і був дуже милим".

Швидко порозумівшись, пара сходила на декілька побачень, перш ніж Девід повернувся додому до Окленда, штат Каліфорнія, США. Але, не зумівши викинути Джекі з голови, через три місяці він прилетів назад на Філіппіни, щоб запросити її на інше побачення.

Девід та Джекі / Фото: скриншот з відео

Девід здивував Джекі, освідчившись їй. Візу до Америки вона отримала приблизно через 11 місяців, коли пара розпочала планування весілля.

"Наше весілля було веселим. Це був найкращий день у моєму житті", - сказала Джекі. "Мої батьки, мої брати та сестри не змогли б переїхати до Америки. Моя сім'я мене дуже підтримує, і мої друзі теж. Я не шкодую, що вийшла заміж за Дейва, тому що він справді хороша людина. Він кохає мене, він поважає мене, він найкращий".

Весілля Девіда та Джекі / Фото: скриншот з відео

Коли Джекі стверджує, що не переймається про їх різницю у віці, Девід каже, що хвилювався про те, що інші подумають про це. Він сказав: "У мене були побоювання, але це було не з моєї точки зору, це було з погляду Джекі.

Коли я залицявся до Джекі, то постійно нагадував їй про різницю у віці і нагадував їй, що я старший за її батьків. Я сказав їй: "Ти впевнена, що хочеш пройти через це?". І щоразу, не замислюючись, Джекі відповідала: "Так, хочу".

Девід та Джекі / Фото: скриншот з відео

Джекі, яка працює в місцевій аптеці, щороку повертається на Філіппіни, щоб відвідати свою сім'ю і надати їм фінансову підтримку, наскільки це можливо.

Девід додав: "Я на пенсії. Я плачу велику частину рахунків, але у Джекі є робота, щоб утримувати свою сім'ю".

Девід та Джекі / Фото: скриншот з відео

Між змінами на роботі Джекі публікує повідомлення про свої стосунки з Девідом на TikTok, приєднуючись до вірусних тенденцій та відповідаючи на запитання користувачів.

Тим не менш, в результаті пара зіткнулася з критикою, оскільки користувачі запитують, чи є їхнє кохання "справжнім".

"Загалом ми отримали дуже позитивні оцінки. Але це не означає, що всі коментарі, що надходять, позитивні", - додав Девід.

Девід та Джекі / Фото: скриншот з відео

Джекі продовжила: "Багато хто називає його моїм цукровим татком, кажуть, що я шукачка грін-карт та золотошукачка. Але насправді мене це не турбує, бо це неправда. Я знаю себе, я знаю, що я не золотошукачка".

Попри негативні коментарі, Девід каже, що Джекі "значно покращила його життя" — і він більше не уявляє життя без неї. Він сказав: "Відтоді, як ми зустрілися, я дуже щасливий. Якщо дві людини кохають одне одного і хочуть йти по життю разом, вік — це просто число".

Девід та Джекі / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно 83-річна бабуся пішла від свого 37-річного чоловіка. Вона заявила, що "замість того, щоб кохатися, вони сперечалися".

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