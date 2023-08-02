28-річна жінка побралася з 70-річним: історія кохання пари, яку плутають з онукою та дідусем (фото)

Також закохані прокоментували різницю у віці.
Подружня пара з 42-річною різницею у віці розповіла, як змушена захищати свої стосунки після звинувачень, що їхнє "кохання — це брехня".
70-річний Девід розповів YouTube-каналу Love Don't Judge, що познайомився з 28-річною Джекі на сайті онлайн-знайомств, коли він подорожував Філіппінами, її рідною країною, сім років тому.
"Коли я побачив її профіль — мало не впав зі стільця", - пригадав він.
Зі свого боку, Джекі додала: "Я не переглядала його профіль. Я гадки не мала, який він має вигляд. Побачення було кумедним. Він був джентльменом і був дуже милим".
Швидко порозумівшись, пара сходила на декілька побачень, перш ніж Девід повернувся додому до Окленда, штат Каліфорнія, США. Але, не зумівши викинути Джекі з голови, через три місяці він прилетів назад на Філіппіни, щоб запросити її на інше побачення.
Девід здивував Джекі, освідчившись їй. Візу до Америки вона отримала приблизно через 11 місяців, коли пара розпочала планування весілля.
"Наше весілля було веселим. Це був найкращий день у моєму житті", - сказала Джекі. "Мої батьки, мої брати та сестри не змогли б переїхати до Америки. Моя сім'я мене дуже підтримує, і мої друзі теж. Я не шкодую, що вийшла заміж за Дейва, тому що він справді хороша людина. Він кохає мене, він поважає мене, він найкращий".
Коли Джекі стверджує, що не переймається про їх різницю у віці, Девід каже, що хвилювався про те, що інші подумають про це. Він сказав: "У мене були побоювання, але це було не з моєї точки зору, це було з погляду Джекі.
Коли я залицявся до Джекі, то постійно нагадував їй про різницю у віці і нагадував їй, що я старший за її батьків. Я сказав їй: "Ти впевнена, що хочеш пройти через це?". І щоразу, не замислюючись, Джекі відповідала: "Так, хочу".
Джекі, яка працює в місцевій аптеці, щороку повертається на Філіппіни, щоб відвідати свою сім'ю і надати їм фінансову підтримку, наскільки це можливо.
Девід додав: "Я на пенсії. Я плачу велику частину рахунків, але у Джекі є робота, щоб утримувати свою сім'ю".
Між змінами на роботі Джекі публікує повідомлення про свої стосунки з Девідом на TikTok, приєднуючись до вірусних тенденцій та відповідаючи на запитання користувачів.
Тим не менш, в результаті пара зіткнулася з критикою, оскільки користувачі запитують, чи є їхнє кохання "справжнім".
"Загалом ми отримали дуже позитивні оцінки. Але це не означає, що всі коментарі, що надходять, позитивні", - додав Девід.
Джекі продовжила: "Багато хто називає його моїм цукровим татком, кажуть, що я шукачка грін-карт та золотошукачка. Але насправді мене це не турбує, бо це неправда. Я знаю себе, я знаю, що я не золотошукачка".
Попри негативні коментарі, Девід каже, що Джекі "значно покращила його життя" — і він більше не уявляє життя без неї. Він сказав: "Відтоді, як ми зустрілися, я дуже щасливий. Якщо дві людини кохають одне одного і хочуть йти по життю разом, вік — це просто число".
Нагадаємо, нещодавно 83-річна бабуся пішла від свого 37-річного чоловіка. Вона заявила, що "замість того, щоб кохатися, вони сперечалися".
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