28-річна жінка два тижні ходила до школи, вдаючи підлітка: чим це закінчилося

Шкільна парта / © Freepik

Реклама

28-річна мешканка Нью-Йорка, США, опинилася в центрі гучного скандалу після того, як протягом декількох тижнів видавала себе за підлітка та відвідувала середню школу в Бронксі.

Як пише AP, жінку заарештували просто на території навчального закладу.

За даними поліції, Кейсі Клаассен вступила до академії Вестчестер Сквер під вигаданим ім’ям Шамара Рашад. Вона представилася 16-річною дівчиною, яка нібито нещодавно переїхала до Нью-Йорка з Огайо разом із сестрою.

Реклама

Жінка регулярно відвідувала заняття близько двох тижнів та навіть отримала офіційне шкільне посвідчення із фальшивими даними. Однак її історія почала спричиняти підозри після того, як працівники школи знайшли профілі Клаассен у соціальних мережах.

На сторінках жінки була вказана дата народження — 29 липня 1997 року. Крім того, на одному з фото вона тримала на руках маленьку дитину. В іншому дописі Клаассен писала про свою доньку.

Після додаткових перевірок жінка зрештою зізналася, що збрехала про свій вік та особу. За її словами, знайома порадила їй вступити до школи, аби вона могла претендувати на більшу соціальну допомогу.

Поліція припускає, що схема могла бути пов’язана із соціальними виплатами, однак деталі правоохоронці поки не розголошують.

Реклама

Кейсі Клаассен висунули обвинувачення у створенні загрози благополуччю дитини, незаконному проникненні до чужої території та злочинному видаванні себе за іншу особу. Після затримання жінку відпустили. Вона заявила, що «не визнає себе винною». Наступне судове засідання у справі призначене на 15 червня.

Це не перший подібний випадок у США. Декілька років тому увагу медіа привернула 29-річна жінка, яка також видавала себе за школярку та пояснювала свої дії бажанням «пережити свої славні дні» ще раз.

Нагадаємо, школярка отруїла однокласників "вітамінами", які принесла до ліцею.

Новини партнерів