Фарах Файзал до вагітності

28-річна жінка "постаріла" під час вагітності: фото до і після

Малазійка шокувала Мережу трансформацією, якої вона зазнала під час вагітності, коли її обличчя стало запаленим і покритим зморшками, як у літньої жінки.

Фарах Файзал, менеджерка з маркетингу, яка живе в Малайзії, спричинила ажіотаж у соціальних мережах, коли опублікувала фотографію свого деформованого обличчя під час вагітності.

Її обличчя нагадувало обличчя літньої жінки, з глибокими зморшками, збільшеними носом і вухами та пустулами. Догляд за шкірою, на який вона покладалася роками, виявився абсолютно неефективним, і ситуація погіршилася на пізніх термінах вагітності.

Щоранку, коли вона прокидалася, на її обличчі з’являлися нові пустули, а шкіра свербіла і запалювалася. Весь цей досвід був глибоко травматичним, і Фарах вдячна своєму чоловікові за те, що він допоміг їй подолати це, не втративши розум.

Фарах під час та після вагітності

«Я пережила 9 місяців хаосу, плакала через своє обличчя, а тепер я мама дитини. Процес одужання триває», — написала молода жінка в соціальних мережах нещодавно.

«Я не можу уявити себе з кимось іншим у цьому житті», — сказала Файзал про свого чоловіка. «Мій чоловік — це мій дім, він заспокоює мої страхи, підтримує, коли я панікую. Він завжди нагадує мені, яка я красива, сильна і гідна кохання».

На щастя, після народження дитини стан Фарах значно покращився. Більшість запалень зникли, як і пустули, і 28-річна жінка сподівається незабаром повернутися до свого колишнього життя.

Фарах до вагітності

Історія Фарах Файзал стала вірусною у соціальних мережах, але не всі оцінили її дописи. Деякі критики звинуватили її в тому, що вона поділилася особистими подробицями свого життя, а інші — що вона відретушувала свої світлини, щоб привернути увагу.

У відповідь на негативні відгуки молода мати оголосила, що більше не ділитиметься подробицями свого стану в соціальних мережах, пояснивши, що вона лише хотіла підкреслити травматичні зміни, які жінки можуть пережити під час вагітності.

«Я нікому не зобов’язана давати пояснення», — написала вона. «Але правда в тому, що моє психічне здоров’я погіршується, коли деякі люди ненавмисно ігнорують те, як гормони вагітності можуть впливати на тіло, шкіру та емоції жінки».

Нагадаємо, у жінки «вибухнуло серце» через рідкісну алергію. Вона розповіла, що бачила на «тому світі».

