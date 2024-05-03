28-річний мешканець Дніпра вийшов із заправки мільйонером: фото, подробиці

Він заїхав на АЗК, щоб випити каву.

Мешканець Дніпра виграв 1 000 000 гривень у державну лотерею.

Про це повідомляє msl.ua.

Ім'я щасливчика — Артем Пісоцький. 17 квітня чоловік заїхав на АЗК по ранкову каву і вирішив купити лотерейний білет.

"Я часто купую лотерейні білети на заправці. Обрав лотерею "БАГАТСТВО ФАРАОНІВ". У цьому білеті був виграш — 100 гривень, я вирішив на ці гроші купити ще один білет — знову виграв, і знову купив лотерейний білет. І ось у третьому білеті опинився мільйон гривень, — поділився 28-річний чоловік. — Мені дуже пощастило".

Артем Пісоцький / Фото: msl.ua

Зі свого виграшу Артем сплатить податки — 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

Нагадаємо, раніше переселенці з Луганщини виграли великий приз у лотерею. 13 стало щасливим числом для родини.

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