285-річний лимон із написом продали на аукціоні: яку суму за нього віддали (фото)

Шафу, у якій його знайшли, продали у рази дешевше.
285-річний лимон, знайдений у ящику старої шафи, продали на аукціоні в Англії за 1780 доларів.
Про це пише UPI.
Аукціоністи Brettells у Шропширі розповіли, що шафа ХІХ століття була привезена до аукціонного будинку сім'єю, яка заявила, що вона належала померлому дядькові.
Фахівець фотографував виставлену на продаж шафу, коли в задній частині ящика було виявлено лимон.
На ньому було написано: "Подарований паном П. Лу Франкіні 4 листопада 1739 року міс Е. Бакстер".
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Аукціонний будинок вирішив спробувати продати витриманий лимон, і працівники були шоковані, коли за нього заплатили високу ціну 1780 доларів.
Тим часом шафа була продана лише за 40 доларів.
Нагадаємо, нещодавно у Відні виявили втрачену картину Густава Клімта. Її вартість шокує.
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