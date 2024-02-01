285-річний лимон із написом продали на аукціоні: яку суму за нього віддали (фото)

Шафу, у якій його знайшли, продали у рази дешевше.

285-річний лимон, знайдений у ящику старої шафи, продали на аукціоні в Англії за 1780 доларів.

Про це пише UPI.

Аукціоністи Brettells у Шропширі розповіли, що шафа ХІХ століття була привезена до аукціонного будинку сім'єю, яка заявила, що вона належала померлому дядькові.

Фахівець фотографував виставлену на продаж шафу, коли в задній частині ящика було виявлено лимон.

На ньому було написано: "Подарований паном П. Лу Франкіні 4 листопада 1739 року міс Е. Бакстер".

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Аукціонний будинок вирішив спробувати продати витриманий лимон, і працівники були шоковані, коли за нього заплатили високу ціну 1780 доларів.

Тим часом шафа була продана лише за 40 доларів.

Нагадаємо, нещодавно у Відні виявили втрачену картину Густава Клімта. Її вартість шокує.

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