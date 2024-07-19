29-річна блогерка розлучається з 66-річною дружиною і закрутила роман зі старшим чоловіком (фото)

Зірка TikTok Джулія Зелг, яка наробила багато галасу, коли уклала шлюб із жінкою, старшою за неї на 37 років, розповіла про їхнє розлучення.

Про це пише Mirror.

Вона також поділилася подробицями про своє нове кохання – старшого чоловіка, з яким вона познайомилася під час свого відкритого шлюбу.

29-річна Джулія та її 66-річна дружина Ейлін де Фріст знайшли спільну мову на Tinder і побралися 2019 року після року побачень. Однак, пара ухвалила рішення про розлучення.

"Багато хто вважає, що я розлучилася, бо у нас була велика різниця у віці, але насправді це не має до цього жодного відношення", - пояснила Джулія. "Коли я побралася з колишньою дружиною, я багато чого про неї не знала. Це містило питання, пов'язані з фінансами її колишнього, та інші".

Джулія Зелг з ексдружиною / Фото: instagram.com/juliazelg

Прийшовши до висновку, що розлучення було найкращим варіантом дій, Джулія зараз зосереджена на тому, щоб рухатися далі і зцілитися від свого минулого досвіду. "Хоча те, що сталося, надзвичайно розбило мені серце, ми все ще залишаємося друзями", - поділилася вона. "Вона майже нікого не знає у Великій Британії, і їй вже за 60, тож я не могла просто покинути її. Наші документи на розлучення все ще обробляються, але щойно це буде зроблено, ми не матимемо жодних юридичних чи фінансових зв'язків".

Джулія Зелг з ексдружиною / Фото: instagram.com/juliazelg

Зірка TikTok зізналася, що хоча поліаморія може творити дива для деяких, вона не підходить для неї. "Я була вкрай пригнічена", - зізналася вона. "Я відкрила шлюб, тому що відчувала, що не отримую достатньо любові, поваги та емоційної підтримки від моєї колишньої дружини, і зустріла Кіта".

Джулія, яка познайомилася з власником технологічної компанії Кітом, якому також 66 років, розповіла: "Він модернізував будинок у моєму районі. Ми одразу знайшли спільну мову, бо обидва вболіваємо за "Челсі", а також тому, що ми дуже схожі, попри різницю у віці".

Джулія Зелг із бойфрендом / Фото: instagram.com/juliazelg

Кіт, уродженець Йоркширу з двома дітьми від попереднього шлюбу, підкорив Джулію своєю лагідною вдачею. Вона розчулилася: "Він надзвичайно ніжний і добрий. Він справді мила людина. Я не знала, що чоловік може бути таким милим. Мені подобається його спокійна манера говорити, а його йоркширський акцент – наймиліша річ у світі. Я можу говорити з ним і виражати себе без осуду. Він дійсно розуміє мене. Мені також подобається, що він дуже приземлений і ставиться до всіх з повагою".

Їхні стосунки набули серйозного повороту після того, як Джулія подала на розлучення з Ейлін, що привело їх до моногамії. Джулія розповіла: "Ми кохали одне одного і раніше, але після того, як я подала на розлучення, ми почали ставитися до наших стосунків набагато серйозніше. Він ніколи не тиснув на мене і завжди казав, що не проти мого відкритого шлюбу, але я думаю, що в глибині душі він хотів, щоб ми були більш відданими. Після того, як я подала на розлучення, ми з Кітом вирішили мати моногамні стосунки. Ми просто почуваємося такими щасливими і повноцінними одне з одним. І хоча в минулому ми намагалися бути відкритими, в глибині душі ми обидва налаштовані на моногамію".

Джулія Зелг із бойфрендом / Фото: instagram.com/juliazelg

Джулія розповіла, що раптовий вихід Кіта в центр уваги став для нього несподіванкою. "Коли ми познайомилися, він мало що знав про впливових людей у соціальних мережах, тому був вражений рівнем зацікавленості моїм особистим життям. Але зараз він справді захопився соціальними мережами. У нього є власний акаунт в Instagram, і він публікує дописи щодня! Він також є моєю опорою, коли справа доходить до боротьби з онлайн-тролями та критикою. Він завжди нагадує мені, що якщо хтось витрачає час на критику життя іншої людини, коли це не впливає на нього, то, швидше за все, він бореться зі своїми власними проблемами. Ображені люди ображають інших. Або їм просто страшенно нудно! У будь-якому випадку, найкращий підхід – просто ігнорувати їх. Ми знаємо, що кохаємо одне одного і нікому не завдаємо шкоди, тому немає причин для того, щоб почуватися погано", - додала вона.

Джулія та Кіт обговорювали своє спільне майбутнє і мають грандіозні плани. "Ми просто знаємо, що робимо одне одного щасливими і хочемо бути разом назавжди", - поділилася Джулія.

Джулія Зелг із бойфрендом / Фото: instagram.com/juliazelg

Хоча її сім'я спочатку була шокована її стосунками з чоловіком, вони зрозуміли, чому вона так захоплена Кітом. "Моя сім'я звикла до того, що мене приваблюють старші люди, тому це не стало для них шоком", - пояснила вона. "Але вони були приголомшені, коли дізналися, що я зустрічаюся з чоловіком, тому що до цього я мала стосунки лише з жінками. Але коли вони познайомилися з Кітом, то зрозуміли, чому я так сильно в нього закохана".

Джулія, яка не звикла бути в центрі уваги, поділилася перлинами мудрості для тих, хто у своїх стосунках орієнтується на громадську думку. Вона порадила: "У вас є лише одне життя. Тому, поки ви нікому не робите боляче, робіть те, що робить вас щасливими. Неважливо, чи це буде мати дивний вигляд, чи люди будуть вас засуджувати. Зрештою, це твоє життя, і те, як ти його проживеш, залежить лише від тебе".

Нагадаємо, 18-річна жінка стала 65-ю дружиною свого чоловіка. Загалом у нього було 79 дружин.

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