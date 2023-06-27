29-річна шимпанзе Ванілла, яка все життя просиділа в клітці, вперше побачила небо – зворушливе відео

У Мережі з'явилося зворушливе відео, як 29-річна шимпанзе Ванілла вперше побачила відкрите небо.

Про це пише nypost.com.

Тварина вижила в сумнозвісній нью-йоркській Лабораторії експериментальної медицини та хірургії приматів (LEMSIP). Ванілла прибула до притулку "Врятуйте шимпанзе" у Форт-Пірсі, Флорида, США.

Повідомляється, що вона ніколи не виходила за межі клітки площею 150 квадратних см або вольєра розміром з гараж.

Вона жила в сумнозвісній лабораторії, яка закрилася 1997 року, поки їй не виповнилося 2 роки. Потім тварина була серед групи, переведеної до Каліфорнії, де її помістили у більший вольєр у притулку, який закрився 2019 року і якому загрожували лісові пожежі.

Минулого року притулок для шимпанзе організував доставку її та її групи на територію у 60 гектарів у Саншайн-Стейт.

У зворушливому відео зафільмовано момент, як Ванілла вийшла зі свого вольєра та вперше подивилася в небо.

Далі вона пішла досліджувати острів.

У її новому притулку живуть 226 шимпанзе, забраних з лабораторій, індустрії розваг, торгівлі екзотичними тваринами та придорожніх зоопарків, і багато хто з них раніше перебував в одиночному ув'язненні і ніколи раніше не спілкувався з іншими шимпанзе.

За словами приматолога, вона добре поладнала з іншими врятованими тваринами та почувається чудово.

"Ванілла дуже добре приживається", - зазначив Ендрю Геллоран. "Коли вона не досліджує острів зі своїми друзями, її зазвичай можна знайти на вершині триповерхової платформи, де вона оглядає свій новий світ. Вона ладнає з усіма іншими 18 шимпанзе на своєму острові. І у неї особливо грайливі стосунки з альфа-самцем Дуайтом, у якого вона краде їжу".

Нагадаємо, мексиканський студент створив найбільших у світі кроликів за допомогою генної інженерії. Він показав, який вони мають вигляд.

Читайте також: