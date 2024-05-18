29-річна жінка закінчить своє життя евтаназією у травні: як вона проведе останні хвилини

Жінка, яка ухвалила рішення закінчити своє життя, оскільки більше не може "впоратися" зі своєю психічною хворобою, пояснила, як вона проведе свої останні хвилини перед евтаназією.

Про це вона розповіла The Guardian.

Зорая тер Бік поділилася, що відчула миттєве "полегшення" після того, як минулого тижня чиновники в Нідерландах дали остаточний дозвіл на її смерть за допомогою асистента самогубства, після "довгого і складного" процесу, що тривав три з половиною роки.

29-річна жінка, яка колись була психіатринею-початківцем, страждає на хронічну депресію, тривогу, невизначений розлад особистості і має діагноз "аутизм".

Після багатьох років терапії, медикаментозного лікування та різних процедур Зорая сказала, що "не може впоратися з тим, як вона живе зараз", і в грудні 2020 року подала заяву на асистовану смерть.

Зорая тер Бік / Фото: із соцмереж

Згідно з нідерландським законодавством, ухваленим 2002 року, повнолітні дієздатні особи можуть мати право на асистовану смерть за умови, що вони відчувають "нестерпні страждання без перспективи покращення" - з чим також повинні погодитися медики, які беруть участь у процедурі.

Процес подавання заяви

Після трьох з половиною років очікування Зорая нарешті отримала дозвіл на смерть.

Вона розповіла: "Люди думають, що коли ти психічно хворий, то не можеш тверезо мислити, і це образливо. Я розумію страхи, які мають деякі люди з інвалідністю щодо асистованої смерті, і занепокоєння щодо того, що на людей чинять тиск, щоб вони померли. Але в Нідерландах цей закон діє вже понад 20 років. Існують дуже суворі правила, і це дійсно безпечно. Це довгий і складний процес. Це не так, що ви просите про допомогу в смерті в понеділок, а до п'ятниці ви вже мертві. Я довго стояла у черзі на обстеження, тому що є дуже мало лікарів, які готові брати участь в асистованій смерті для людей з психічними стражданнями. Потім вас має оцінити команда лікарів, отримати другу думку щодо вашої придатності, а їхнє рішення має бути переглянуте іншим незалежним лікарем".

Лікування, яке вона спробувала

Вона пояснила, що "ніколи не вагалася" щодо свого рішення, чекаючи, поки чиновники поставлять на ньому печатку, навіть після зустрічі з новим партнером і сподіваючись, що безпечне середовище, яке він запропонував, допоможе її психічному стану.

"Але я продовжувала завдавати собі шкоди і відчувала суїцидальні настрої", - каже Зорая.

Вона спробувала розмовну терапію, ліки та понад 30 сеансів електрошокової терапії (ЕШТ) і спочатку була налаштована оптимістично, але зрештою каже, що ці методи "не вирішили головних проблем".

"Я думала, що мені стане краще", - продовжила вона. "Але чим довше триває лікування, тим більше втрачаєш надію".

Після десяти років Зорая сказала, що вичерпала всі можливості лікування і "змирилася" з тим, що вже нічого не можна зробити, що спонукало її подати заяву на отримання допомоги у смерті.

Зорая тер Бік / Фото: із соцмереж

Вона пояснила, що процес, який, як вона очікує, відбудеться протягом наступних декількох тижнів, буде "схожий на сон" і відбуватиметься у неї вдома в присутності медичної команди.

Останні миті

Зорайя сказала: "Спочатку мені дадуть заспокійливе і не даватимуть ліки, які зупинять моє серце, поки я не впаду в кому. Для мене це буде все одно, що заснути. Мій партнер буде поруч, але я сказала йому, що нічого страшного, якщо йому потрібно буде вийти з кімнати до моменту смерті. Тепер момент настав, ми готові до цього і знаходимо певний спокій. Я теж відчуваю провину. Але іноді, коли ти когось любиш, ти повинен його відпустити".

Зорая зізналася, що боролася з почуттям провини і каже, що вона "не сліпа до болю", який її вибір приносить її друзям і родині, але каже, що вона все ще "абсолютно рішуче налаштована пройти через це".

Вона також розповіла про "повний шквал лайна", який обрушився на неї, коли її справа набула розголосу в усьому світі в квітні.

За словами Зораї, її поштова скринька "вибухнула", і вона стикнулася з великою кількістю негативної реакції, що змусило її видалити всі соціальні мережі.

"Люди казали: “Не роби цього, твоє життя безцінне”. Я це знаю", - додала вона. "Інші казали, що мають ліки, наприклад, спеціальну дієту чи ліки. Дехто радив мені знайти Ісуса чи Аллаха, або казав, що я буду горіти в пеклі. Я не могла впоратися з усім цим негативом".

За словами Зораї, лікарі на кожному етапі запитували її, чи впевнена вона у своєму виборі, і нагадували, що вона може відмовитися в будь-який момент, але вона залишається непохитною у своєму рішенні.

Нагадаємо, 25 квітня інша жінка організувала смерть шляхом евтаназії у свій день народження. Її коханий розчулив публічним зверненням.

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