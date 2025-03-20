3,14 і далі: 10-річний хлопчик назвав рекордну кількість цифр числа Пі

День Пі, який святкують щороку 14 березня (3,14 – посилання на математичну константу) – це більше, ніж просто дотепна згадка про найвідоміші цифри в математиці. Це також можливість для ентузіастів математики з усього світу продемонструвати свої навички, і цього року 10-річний майстер пам'яті встановив новий світовий рекорд за кількістю десяткових знаків числа Пі, які він зміг пригадати за одну хвилину – 280.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Альберто Давіла Арагон із Брістоля, Велика Британія, пригадав випадок, який спонукав його до спроби встановлення рекорду:

"У березні 2024 року моя школа організувала захопливе змагання на знання цифр числа Пі з дивовижним призом: можливістю жбурнути пиріг в обличчя нашому директору. Сповнений рішучості перемогти, я пішов додому і пообіцяв собі запам'ятати якомога більше цифр числа Пі. Я став переможцем конкурсу, запам'ятавши 150 цифр числа Пі. Нарешті настав момент, коли я зміг пригостити пирогом нашого директора! Це був неймовірний досвід, і я вдячний нашому директору за те, що він створив такий веселий виклик, який мотивував мене перевірити свої навички пам'яті".

Це був лише початок рекордної подорожі Альберто. Натхненний своїм першим успіхом, він продовжував працювати над собою, вивчаючи ще більше цифр числа Пі та покращуючи свою швидкість, поки не був готовий кинути виклик світовому рекорду.

Коли цей момент настав, батьки допомогли йому організувати подію. Вони зв'язалися з Брістольським університетом у пошуках математика, з місцевими спортивними клубами у пошуках досвідчених хронометристів та професійного свідка.

"Потім ми шукали знакове місце для цього рекорду, яке було б важливим для мене, – пояснив Альберто. – З обсерваторії Кліфтон відкривається дивовижний вид на культовий підвісний міст – я щодня перетинаю його дорогою до школи. Я люблю школу, а ще я чудовий учень – просто трохи балакучий, як кажуть мої вчителі!".

Альберто Арагон / Фото: Guinness World Records

Для спроби Альберто зав'язали очі, а свисток сигналізував про початок і кінець відліку часу.

Як співак і меломан, Альберто використовував ритми і візерунки, які допомагали йому запам'ятовувати цифри, а також дихальні патерни для оптимізації швидкості відтворення чисел.

Пишаючись своїм досягненням, Альберто хоче надихнути інших на реалізацію свого потенціалу: "Я сподіваюся, що моя історія надихне інших вдосконалити свої навички пам'яті. Хто знає, якщо пощастить і у них буде добродушний директор школи, можливо, їм теж випаде нагода дати комусь пирога в обличчя".

Альберто Арагон / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, нещодавно "хлопчик-калькулятор" побив шість світових рекордів із математики за день. Вундеркінд може обчислювати подумки швидше, ніж ви встигнете зробити це на калькуляторі.

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