3-річний хлопчик раптово помер під час перегляду мультфільму: його вбила "невидима хвороба" 

Батьки дитини закликають уважніше придивлятись до стану здоров'я своїх малюків.
У Вестбері, графство Вілтшир, що у Великій Британії, під час перегляду мультфільмів раптово помер 3-річний хлопчик. Виявилось, що дитина хворіла на стрептокок А без жодних симптомів.
Про це пише mirror.co.uk.
Родина 3-річного Тео розповіла, що хлопчик помер раптово, він переглядав мультфільм та знепритомнів. Батьки швидко викликали швидку. Медики, які оперативно прибули на місце намагались реанімувати хлопчика, проте в 3-річного Тео зупинилось серце.
Батьки дитини Біллі та Джоді Емми стверджують, що в їхнього сина не було жодних симптомів стрептокока А. Єдине, що сталось, то напередодні Тео почувався мляво, проте після сну його стан покращився. Тепер вони звертаються до інших батьків з проханням цікавитись станом своїх дітей, щоб не повторити помилок.
Стрептокок зазвичай супроводжується симптомами, схожими на грип, що складаються з високої температури, набряку залоз, ломоти в тілі та болю в горлі, відомого як "стрептококова ангіна". Іноді він може супроводжуватися шорстким висипом, схожим на "наждачний папір" (скарлатина), струпами та виразками (імпетиго).
Після лікування антибіотиками симптоми зазвичай зникають протягом одного-трьох днів, але іноді стрептокок може перерости у більш серйозну і потенційно смертельну хворобу.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах трирічна дівчинка випадковим пострілом із пістолета вбила чотирирічну сестру.
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