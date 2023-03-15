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3-річний хлопчик раптово помер під час перегляду мультфільму: його вбила "невидима хвороба" 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1585
Час на прочитання
2 хв
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3-річний хлопчик раптово помер під час перегляду мультфільму: його вбила "невидима хвороба" 

Фото: mirror.co.uk

Батьки дитини закликають уважніше придивлятись до стану здоров'я своїх малюків.

У Вестбері, графство Вілтшир, що у Великій Британії, під час перегляду мультфільмів раптово помер 3-річний хлопчик. Виявилось, що дитина хворіла на стрептокок А без жодних симптомів.

Про це пише mirror.co.uk. 

Родина 3-річного Тео розповіла, що хлопчик помер раптово, він переглядав мультфільм та знепритомнів. Батьки швидко викликали швидку. Медики, які оперативно прибули на місце намагались реанімувати хлопчика, проте в 3-річного Тео зупинилось серце. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Батьки дитини Біллі та Джоді Емми стверджують, що в їхнього сина не було жодних симптомів стрептокока А. Єдине, що сталось, то напередодні Тео почувався мляво, проте після сну його стан покращився. Тепер вони звертаються до інших батьків з проханням цікавитись станом своїх дітей, щоб не повторити помилок. 

Стрептокок зазвичай супроводжується симптомами, схожими на грип, що складаються з високої температури, набряку залоз, ломоти в тілі та болю в горлі, відомого як "стрептококова ангіна". Іноді він може супроводжуватися шорстким висипом, схожим на "наждачний папір" (скарлатина), струпами та виразками (імпетиго).

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Після лікування антибіотиками симптоми зазвичай зникають протягом одного-трьох днів, але іноді стрептокок може перерости у більш серйозну і потенційно смертельну хворобу.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах трирічна дівчинка випадковим пострілом із пістолета вбила чотирирічну сестру.

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Дата публікації
Перегляди
1585
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