30 неймовірних фактів про королівські родини, яких не знайдеш у підручниках історії

Факти про королівські родини / © Associated Press

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Королівські родини століттями перебували в центрі уваги — їхні життя ретельно документувалися літописцями, істориками та хроністами. Однак чимало незвичних, курйозних і просто захопливих фактів не потрапили до шкільних підручників. У цій добірці зібрано маловідомі епізоди з життя монархів.

Про це повідомило видання Bored panda.

Королева Данії Маргрете II створила ілюстрації для «Володаря перснів»

Маргрете II була не лише королевою Данії з 1972 по 2024 рік, а й талановитою художницею. У 1970-х роках вона надіслала Дж. Р. Р. Толкіну малюнки сцен з «Володаря перснів». Її роботи так вразили письменника, що вони потрапили до данського видання книги 1977 року. Ці ілюстрації публікувалися під її псевдонімом Інгахільд Гратмер.

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Маргрете II / © Associated Press

Король Давид Калакауа першим здійснив навколосвітню подорож

Король Гаваїв Давид Калакауа став першим монархом, який здійснив навколосвітню подорож. У 1881 році він вирушив у 281-денну подорож, відвідавши 12 країн. Крім розвитку міжнародних відносин, він активно пропагував гавайську культуру і заохочував імміграцію.

Король Давид Калакауа / © Суспільне надбання

Карл II Іспанський мав дивне генеалогічне дерево

Останній король династії Габсбургів Карл II Іспанський мав унікальне генеалогічне дерево через численні кровозмішувальні шлюби в родині. Його мати була племінницею батька, а бабуся — його тіткою, а прабабуся також була його бабусею. Ці шлюби призвели до генетичних проблем, серед яких була виступаюча щелепа та великий язик, що ускладнювало його мову.

Карл II Іспанський / © Суспільне надбання

Марія-Тереза Шарлотта була королевою Франції на 20 хвилин

Марія-Тереза була єдиною дочкою Людовика XVI та Марії-Антуанетти, яка досягла повноліття. Після Липневої революції 1830 року, її чоловік та дядько зреклися престолу, що зробило її королевою Франції на 20 хвилин — період, який історики вважають найкоротшим правлінням в історії.

Марія Тереза Французька / © Суспільне надбання

Леді Маргарет Бофорт народила короля Генріха VII в 13 років

Леді Маргарет Бофорт стала матір’ю першого монарха династії Тюдорів, Генріха VII, у віці лише 13 років. Вона вийшла заміж за Едмунда Тюдора, коли їй було лише 12, але чоловік помер від чуми до народження сина. Хоча леді Маргарет пізніше одружувалася ще двічі, більше дітей у неї не було.

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Маргарет Бофорт / © Суспільне надбання

Останні слова Марії-Антуанетти були вибаченням перед катом

Остання королева Франції перед Французькою революцією Марія-Антуанетта була страчена революційним трибуналом. Її останніми словами перед смертю були: «Вибачте, сер. Я не хотіла цього робити». Вважається, що це були вибачення перед катом за те, що вона випадково наступила йому на черевик.

Марія-Антуанетта / © Суспільне надбання

Єлизавета I носила густий білий макіяж

Королева Англії та Ірландії Єлизавета I носила густий білий макіяж на обличчі та шиї, що стало модною тенденцією серед жінок того часу. Для того, щоб приховати шрами від віспи, вона почала використовувати свинцевий білильний порошок, що давало їй ефектну блідість. Це стало символом елегантності і, на жаль, не без наслідків для її здоров’я.

Єлизавета I / © Суспільне надбання

Король Данії не носить корону

Незвична традиція коронації існує в Данії. Король Данії, на відміну від інших монархів Європи, не коронується. Натомість він просто проголошується королем на балконі палацу Крістіансборг. Це відбулося з Фредеріком X після зречення його матері від престолу 2024 року. Сама корона зберігається в замку Розенборг у Копенгагені.

Король Фредерік X / © kongehuset.dk

Чарльз III став першим монархом Великої Британії, який здобув університетську освіту

Король Чарльз III став першим монархом Великої Британії, який продовжив навчання після закінчення середньої школи. Він вступив до Трініті-коледжу в Кембриджі, де вивчав антропологію, археологію та історію. Це було значне порушення традицій, оскільки раніше спадкоємці престолу зазвичай вступали до Британських збройних сил. Окрім того, Карл III здобував освіту з валлійської історії та мови в Університетському коледжі Уельсу. У 1970 році він отримав ступінь бакалавра.

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Чарльз III / © Associated Press

Георг VI став першим членом королівської родини, який грав у Вімблдоні

Король Георг VI, батько королеви Єлизавети II, став першим членом королівської родини, який взяв участь у Вімблдоні. У 1926 році він змагався в парному чоловічому турнірі разом з командиром авіації Луї Грегом. Хоча вони програли у трьох сетах, цей момент став історичним для королівської родини.

Георг VI / © Associated Press

Юстиніан II повернувся на престол з золотим протезом носа

Імператор Візантії Юстиніан II, після того, як був скинутий з престолу, став жертвою повстання. Його ніс було відрубане як знак того, що імператор не може повернутися до влади. Проте у 705 році, Юстиніан знову здобув престол, надівши золотий протез на своє обличчя, і повернувся до своєї імператорської влади.

Юстиніан II. Фото: Marvelfannumber1

Микола II зробив татуювання

Останній монарх Російської імперії Микола II зробив татуювання дракона на правому передпліччі під час візиту до Японії в 1891 році. Це було неприязно сприйнято аристократією, оскільки татуювання не відповідало нормам для осіб такого високого рангу. Проте Микола II часто демонстрував своє татуювання, незважаючи на критику, і навіть хизувався ним серед близьких друзів.

Микола II

Король Іспанії Альфонсо XIII був номінований на Нобелівську премію миру

Король Іспанії Альфонсо XIII став єдиним монархом в історії, номінованим на Нобелівську премію миру. Під час Першої світової війни він заснував Європейське військове міністерство, яке займалося пошуком зниклих безвісти солдатів і цивільних осіб. Його зусилля були оцінені багатьма країнами, і в 1917 році він отримав номінацію на Нобелівську премію миру, а також було висунуто повторну номінацію в 1933 році після його вигнання.

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Альфонсо XIII / © Суспільне надбання

Клеопатра не була єгиптянкою

Незважаючи на те, що Клеопатра була царицею Єгипту, її етнічне походження було македонським. Вона була частиною династії Птолемеїв, яка правила Єгиптом з 305 року до нашої ери. Клеопатра стала єдиним членом своєї родини, який вивчив єгипетську мову, адже більшість її родичів розмовляли лише грецькою мовою.

Клеопатра

Жозеф Бонапарт оселився в Нью-Джерсі після поразки Наполеона

Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, після поразки у 1815 році оселився в Сполучених Штатах. Він придбав особняк у Нью-Джерсі, який став відомим як «другий найкращий будинок в Америці» після Білого дому. Він також приймав політиків і інтелектуалів у своєму будинку.

Жозеф Бонапарт / © Суспільне надбання

Онука королеви Вікторії прожила до 1981 року

Королева Вікторія, що правила Британією з 1837 по 1901 рік, мала дев’ять дітей, 42 онуків і 87 правнуків. Перший її онук помер у 1866 році, але остання онука, принцеса Аліса дожила до 1981 року. Вона стала однією з найбільш довголітніх представників королівської родини.

Королева Вікторія / © Архів

Королева Єлизавета I утримувала в полоні двоюрідну сестру

Королева Шотландії Марія втекла до Англії після смерті свого чоловіка. В Англії її прийняла двоюрідна сестра, королева Єлизавета I. Однак, побоюючись, що Марія стане загрозою її трону, Єлизавета ув’язнила її на 19 років. Згодом Марія була страчена за змову. Цікаво, що син Марії, Яків VI, став королем Англії, Шотландії та Ірландії після смерті Єлизавети.

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Єлизавета I / © Суспільне надбання

Марія-Антуанетта вдавала, що вона селянка

Королева Франції збудувала Амау-де-ла-Рейн («Гамлет королеви») — село в парку Версальського палацу. Деякі його будівлі були функціональними, інші — лише декоративними. У ньому Марія-Антуанетта разом із друзями одягалася в прості сукні та солом’яні капелюхи, як проста дівчина.

Марія-Антуанетта / © Суспільне надбання

Чарльз Лисий не був лисим, попри прізвисько

Чарльз II, відомий як Карл Лисий, насправді мав пишне волосся. Прізвисько не відповідало його зовнішності. За однією з теорій, воно могло бути пов’язане з його почуттям гумору.

Карл II Лисий / © Суспільне надбання

Людовик XIV правив найдовше в історії Європи

Людовик XIV правив Францією 72 роки — з 1643 по 1715-й. Його правління стало найдовшим в історії Європи. Він пережив свого сина і онука, а трон після нього успадкував правнук.

Людовик XIV / © Суспільне надбання

У Генріха VIII могла бути рідкісна кров

Дослідники вважають, що англійський король Генріх VIII був носієм Келл-позитивної групи крові. Вчені вважають, що саме цей генетичний фактор міг спричинити серію викиднів у його дружин та коханок. Крім того, у середньому віці сам король почав страждати від різкого фізичного й психічного занепаду.

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Дослідники припускають, що він міг успадкувати цей Келл-антиген від своєї прабабусі по материнській лінії — Жакетти Люксембургської. Крім того, ймовірно, що Генріх мав також синдром Маклеода — стан, який трапляється виключно у чоловіків із Келл-позитивною кров’ю. Цей синдром міг бути причиною сильного болю в ногах, від якого страждав монарх упродовж життя.

Генріха VIII / © Суспільне надбання

Річард Левове Серце майже не жив в Англії

Хоча Річард I, знаний як Річард Левове Серце, був королем Англії десять років, на її території він провів лише пів року. Більшість часу він брав участь у хрестових походах, перебував у полоні або обороняв французькі володіння, які входили до Анжуйської імперії.

Річард І Левове Серце / © Суспільне надбання

Династія Тюдорів зародилася з забороненого шлюбу

Мати короля Генріха VI, Катерина Валуа, після смерті чоловіка, Генріха V, завела роман з валлійським дворянином Оуайном ап Маредуддом ап Тюдуром. Незважаючи на заборону повторного шлюбу без дозволу парламенту чи короля, вона вийшла за нього. Оуайн змінив ім’я на Оуен Тюдор. У подружжя було п’ятеро дітей — так зародилася династія Тюдорів.

Катерина Валуа / © Суспільне надбання

Гробницю Клеопатри досі не знайдено

Хоча Клеопатру та її коханця Марка Антонія, за переказами, поховали в Александрії, точне місце їхнього поховання залишається невідомим. Археологи знаходили лише фрагменти палацу та артефактів її доби.

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Клеопатра / © Суспільне надбання

Банк Медічі зазнав збитків через англійського короля Едуарда IV

У XV столітті банк Медічі вважався найвпливовішим у Європі. Під час Війни Троянд Едуард IV отримував від нього великі позики, але жодну не повернув. Ці борги, серед інших факторів, спричинили економічне падіння банку.

Едуарда IV / © Суспільне надбання

Людовика IX визнали святим

Людовик IX, відомий як Святий Людовик, правив Францією майже 40 років. За свою побожність та справедливість був канонізований Папою Боніфацієм VIII та став єдиним французьким монархом, удостоєним такого титулу.

Людовик IX / © Суспільне надбання

Стефан Блуаський випадково уникнув катастрофи та став королем

У 1120 році Стефан мав плисти на «Білому кораблі» разом зі спадкоємцем Вільямом Аделіном, але в останній момент обрав інше судно — або через сильну діарею, або через переповненість корабля. «Білий корабель» затонув, усі пасажири, крім одного, загинули. Згодом Стефан став королем Англії.

Стефан Блуаський / © Суспільне надбання

Родина Бертолеоні править найменшим королівством у світі

Острів Таволара (5 км²) в Італії вважається найменшим королівством. Хоча монархія не визнана офіційно, найбільший вплив на ньому має родина Бертолеоні. Нинішній король Антоніо Бертолеоні та кронпринцеса Маддалена керують двома ресторанами. Антоніо рибалить, продає сувеніри та займається садівництвом.

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Герб Таволари / © Суспільне надбання

Георг I був несподіваним королем Великої Британії

Після смерті бездітної королеви Анни, закон заборонив передавати трон католикам. Георг I, протестант з Ганновера, став найприйнятнішим претендентом і зійшов на британський престол у 1714 році.

Георг I / © Суспільне надбання

Багато хто вірив, що дотик монарха може вилікувати хворобу

У середньовічній Європі вірили, що дотик монарха може вилікувати «царське зло» — золотуху. Королі використовували цей «божественний дар» для зміцнення авторитету та легітимності своєї влади.

Генріх ІІ лікує золотуху дотиком. Фото: G.Garitan