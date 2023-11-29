30-річна жінка пофарбувала волосся і вдавала з себе 13-річну доньку у школі: чим усе закінчилося

У США молода мама, яка видавала себе за свою 13-річну дочку в школі, щоб довести свою точку зору, нещодавно була визнана винною у злочинному вторгненні на територію.

Про це пише Oddity Central.

15 листопада присяжні засудили Кейсі Гарсію до шести місяців умовно і зобов'язали її заплатити штраф у розмірі 700 доларів у зв'язку з інцидентом, який стався 2021 року, коли вона відвідувала заняття в середній школі Сан-Елізаріо під виглядом своєї дочки-підлітка.

Кейсі Гарсіа / Фото: скриншот з відео

Жінка мала на меті показати, наскільки легко до школи міг увійти дорослий.

Мама, якій на той момент було 30 років, пофарбувала волосся, нанесла автозагар, одягла толстовку та маску, щоб зійти за свою 13-річну доньку та отримати доступ до школи. Вона записала скандальний експеримент і розмістила відео у соціальних мережах, де воно привернуло багато уваги, але зрештою призвело до її арешту.

У вірусному відео під назвою "Чому я видавала себе за свою 13-річну дочку? Груба, але реальна відповідь" Гарсіа розповіла, що, одягнувши елементарне маскування, вона пішла до школи, де хтось просто перевірив її посвідчення особи і запитав, чи вона вже увійшла до системи, перш ніж впустити її всередину. Матір стверджувала, що охорону більше турбувала відсутність її смартфона, аніж перевірка її справжньої особи. Вона могла відвідувати заняття як звичайний підліток.

"Це зможе зробити хтось інший", — каже Гарсіа у відео. "Ось чому я це зробила – згодні ви зі мною чи ні".

Стверджується, що Гарсіа могла відвідувати всі заняття, і ніхто не задавав їй жодних запитань, за винятком останнього уроку, коли вчителька попросила її залишитися і почула її голос.

"Це було нескладно", - сказала Кейсі у відео. "І я пройшла усі сім уроків, поки остання вчителька, вона була жінкою, не сказала: "Джулі, ти можеш залишитися після уроків?" І я сказала "абсолютно точно". Вона подивилася на мене і сказала: "Ти не Джулі".

Молода мама пояснює, що вона видавала себе за свою доньку лише для того, щоб викрити "небезпеки шкіл" і "захистити дітей", додавши: "Якщо ви хочете переслідувати мене заради цього, мені більше нема чого сказати".

І вони прийшли по неї. Про інцидент повідомили в офісі шерифа округу Ель-Пасо представники Незалежного шкільного округу Сан-Елізаріо, а Кейсі Гарсіа була заарештована 4 червня 2021 року. Вона фактично записала момент, коли шерифи прийшли до неї додому, щоб заарештувати її, та також розмістила це на YouTube.

Раніше цього місяця Кейсі було засуджено до шести місяців умовно, 100 годин громадських робіт та штрафу в 700 доларів.

Нагадаємо, втрачену каблучку з діамантом знайшли серед 20 тонн сміття. Жінка випадково її викинула.

Читайте також: