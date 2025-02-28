30 років за кермом: водій вантажівки шокував, як змінилася одна сторона його обличчя – фото

Чоловік показав, чому SPF важливий навіть у кабіні.

Багато хто вважає, що сонцезахисний крем потрібен лише на пляжі або під час літніх прогулянок. Однак Стів, 56-річний водій вантажівки з Йоркширу, Велика Британія, на власному досвіді переконався, що сонце може впливати на шкіру навіть за кермом.

Він розповів Mirror, що після тридцяти років роботи помітив значну різницю між правою та лівою сторонами свого обличчя. Одна половина мала значно старший та більш зморшкуватий вигляд.

Стів провів більшу частину свого життя за кермом, працюючи по шість днів на тиждень. Ультрафіолетове випромінювання сонця постійно потрапляло на правий бік його обличчя через вікно вантажівки. Як і багато інших водіїв, Стів не думав про захист від сонця, вважаючи, що скло захистить його шкіру. Він ніколи не користувався сонцезахисним кремом чи зволожувальними засобами.

"Протягом останніх чотирьох або п'яти років я помічав глибокі лінії та зморшки на правій стороні свого обличчя. Я дивився в дзеркало, відтягував шкіру навколо очей і думав про себе: "Я старію", – поділився він в інтерв'ю виданню.

Спочатку Стів сприймав зморшки як природну частину старіння. Однак ситуація змінилася, коли він згадав фотографію з газети, на якій було показано обличчя водія вантажівки зі США, шкіра якого на одному боці була помітно старшою через ультрафіолет. Це наштовхнуло його на думку, що сонце могло так само вплинути і на нього.

Щоб дізнатися більше, він звернувся до лікарки. "Вона сказала мені, що сонце пошкодило не лише поверхню моєї шкіри, але й глибші шари, через що права сторона мого обличчя трохи запала," – поділився Стів.

Стів / Фото: Positive Communications

Окрім цього, лікарка діагностувала у нього розацеа – захворювання шкіри, яке спричиняє почервоніння та подразнення.

Докторка призначила Стіву медичний догляд за шкірою та обов'язкове використання сонцезахисного крему з фактором захисту SPF 50. Вона пояснила, що сонячні промені впливають на шкіру не лише зовні, але й глибоко всередині, спричиняючи зморшки, пігментацію та навіть пошкодження колагену.

Після того, як Стів почав дотримуватися рекомендацій, він зміг пройти курс лікування дермальними філерами, щоб розгладити зморшки та відновити баланс обличчя.

"Тепер я б порадив усім користуватися сонцезахисним кремом, незалежно від того, чи перебуваєте ви в кабіні вантажівки, чи на вулиці", – каже Стів.

Стів / Фото: Positive Communications

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