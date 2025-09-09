Реклама

Багато хто з людей відчував нестерпний біль, стоячи на LEGO. Тому, ймовірно, що новий світовий рекорд їх приголомшить найбільше. Так, Габріель Волл (Нова Зеландія) побила світовий рекорд, пробігши деталями LEGO 100 метрів без жодного взуття.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Як мама двох дітей, вона, мабуть, наступила на пластикові цеглинки більше разів, ніж може порахувати.

Габріель подолала дистанцію босоніж за 24,75 секунди.

Для виготовлення треку було використано 300 кг LEGO, які були надані благодійною організацією Imagination Station, новозеландською організацією, що використовує LEGO у своїх освітніх заняттях із робототехніки та механіки для дітей.

Побивши цей світовий рекорд, Габріель викреслила пункт зі свого списку бажань, який вона склала після погіршення стану здоров’я 2022 року.

І вона описала це як «незабутній» досвід.

Габріель Волл / © Guinness World Records

«Я пишаюся тим, що підштовхнула себе до нових меж», — сказала вона.

Щоб підготуватися, вона тренувалася бігати з більш широкою стійкою, щоб утримувати рівновагу на доріжці.

У якийсь момент вона трохи спіткнулася, але швидко опанувала себе і добігла до кінця дистанції за приголомшливий час.

Габріель Волл / © Guinness World Records

Габріель сподівається побити ще декілька рекордів з LEGO, але, можливо, будуючи з нього, а не ходячи.

