300 кг LEGO під ногами: мама побила рекорд найшвидшого забігу босоніж деталями — фото
Жінка впоралася за 24,75 секунди.
Багато хто з людей відчував нестерпний біль, стоячи на LEGO. Тому, ймовірно, що новий світовий рекорд їх приголомшить найбільше. Так, Габріель Волл (Нова Зеландія) побила світовий рекорд, пробігши деталями LEGO 100 метрів без жодного взуття.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Як мама двох дітей, вона, мабуть, наступила на пластикові цеглинки більше разів, ніж може порахувати.
Габріель подолала дистанцію босоніж за 24,75 секунди.
Для виготовлення треку було використано 300 кг LEGO, які були надані благодійною організацією Imagination Station, новозеландською організацією, що використовує LEGO у своїх освітніх заняттях із робототехніки та механіки для дітей.
Побивши цей світовий рекорд, Габріель викреслила пункт зі свого списку бажань, який вона склала після погіршення стану здоров’я 2022 року.
І вона описала це як «незабутній» досвід.
«Я пишаюся тим, що підштовхнула себе до нових меж», — сказала вона.
Щоб підготуватися, вона тренувалася бігати з більш широкою стійкою, щоб утримувати рівновагу на доріжці.
У якийсь момент вона трохи спіткнулася, але швидко опанувала себе і добігла до кінця дистанції за приголомшливий час.
Габріель сподівається побити ще декілька рекордів з LEGO, але, можливо, будуючи з нього, а не ходячи.
