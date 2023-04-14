31-річна жінка раптово померла після вивиху коліна: що сталося

Британка Джемма Гарріс померла за декілька тижнів після того, як вивихнула коліно.

Про це пише mirror.co.uk.

Інцидент стався в листопаді, коли вона розважалася на дівич-вечорі. Деякий час 31-річна косметологиня лікувала травму у медзакладі. Втім, попри це її коліно було набряклим.

Жінка не зверталася більше до медиків та планувала переїзд до свого коханого. Але 16 січня Джемма раптово знепритомніла, у неї зупинилося серце. Як виявилося, жінка померла від тромбів у нозі та грудях. Згусток крові утворився якраз внаслідок травми.

"Насправді ми ніколи не думали, що це станеться через вивих коліна, але це сталося. Я не думаю, що хтось із нас знав, які симптоми тромбів чи якісь побічні ефекти", — сказав Джозеф в інтерв'ю WalesOnline.

Чоловік також розповів, що приблизно за тиждень до її раптової смерті Джемма забронювала для пари відпустку-сюрприз у Римі.

Фото: mirror.co.uk

Згадуючи Джемму, він додав: "Вона була чудовою. Вона була найкращою. Ви не можете описати її словами, тому що при першій зустрічі з нею ви відчуєте, що знаєте її дуже давно. Дуже домашня та приземлена. Вона допоможе будь-кому".

Нагадаємо, мешканка Нідерландів наважилася на пересадку волосся після багатьох років занепокоєння щодо вигляду свого чола. Жінка показала фото "до" та "після".

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