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31-річна жінка завагітніла від 13-річного підлітка: чого домагається "свекруха"

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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31-річна жінка завагітніла від 13-річного підлітка: чого домагається "свекруха"

Фото: із соцмереж

Жінку не покарали, тому мати підлітка поскаржилася на "подвійні стандарти", оскільки жертва сексуального насильства – хлопчик.

В американському штаті Колорадо 31-річна жінка, яка зізналася в сексі з 13-річним підлітком і завагітніла від нього, не буде відбувати ув'язнення.

Про це пише Foxnews.

У червні 2022 року Андреа Серрано зізналася, що вчинила сексуальне насильство над неповнолітнім підлітком і завагітніла від нього. Жінка стверджувала, що не знала, що її партнер – неповнолітній. Серрано народила і уникне тюремного терміну. Проте її все одно зареєструють як сексуального злочинця. Жінка може зіткнутися з вимогою від 10 років до довічного випробувального терміну.

© foxnews.com
Фото: foxnews.com

Своєю чергою мати підлітка поскаржилася на "подвійні стандарти", оскільки жертва сексуального насильства – хлопчик.

"Я відчуваю, що якби вона була чоловіком, а він маленькою дівчинкою, то точно було б по-іншому. Оскільки він не жінка, люди співчувають їй, а не йому", – сказала мати підлітка. "В мого сина вкрали дитинство. Тепер він повинен стати батьком. Він жертва, і йому доведеться жити з цим до кінця свого життя".

Родина підлітка планує просити в суду опіку над дитиною.

Нагадаємо, що в Канаді жінка народила близнюків на 22 тижні вагітності. У Книзі рекордів Гіннеса дітей зареєстрували як найбільш передчасно народжених у світі.

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Дата публікації
Перегляди
2468
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