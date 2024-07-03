32-річна жінка схудла на 90 кг після того, як її не забрав рятувальний гелікоптер – фото до і після

Мама з вагою 146 кілограмів втратила більш ніж половину своєї ваги після того, як їй сказали, що вона занадто товста, щоб летіти в рятувальному вертольоті, коли її доньку доправляли до лікарні.

Про це пише Daily Mail.

Даніель Гатчінсон розповіла, що страждала на надмірну вагу все своє свідоме життя. 32-річну жінку не пускали на американські гірки, а в літаках їй доводилося просити подовжувачі ременів безпеки через патологічне ожиріння.

Даніель Гатчінсон / Фото: Kennedy News and Media

Однак саме надзвичайна ситуація в родині спонукала її кардинально змінити спосіб життя, щоб схуднути. У грудні 2022 року її чотирирічна донька Неве не змогла дихати під час серйозного нападу астми. Стан дівчинки був настільки серйозним, що медики вирішили відправити санітарну авіацію, щоб якнайшвидше доставити її до спеціалізованої лікарні. Але коли екіпаж запитав Гатчінсон про вагу, вона була "вбита горем", коли їй сказали, що вона не зможе летіти з дочкою, оскільки її маса зробить політ надто небезпечним. Натомість мамі двох дітей довелося їхати до лікарні окремо.

Даніель із чоловіком і дітьми / Фото: Kennedy News and Media

Американка, яка живе в Норіджі, штат Коннектикут, сказала, що цей момент став для неї поворотним у тому, щоб скинути вагу, і протягом наступних тижнів вона почала вносити радикальні зміни до свого раціону. Даніель використовувала ін'єкції для схуднення протягом перших шести місяців, а потім протягом наступного року покладалася виключно на дієту та фізичні вправи, доки не втратила неймовірні 90 кг.

Даніель із чоловіком і дітьми / Фото: Kennedy News and Media

Жінка, яка важить зараз лише 57 кг, сказала, що не впізнає людину, якою була раніше.

"Майже все своє доросле життя я мала надмірну вагу. Я ніколи не ставила себе у пріоритет, я завжди ставлю своїх дітей у пріоритет", — сказала вона. "Але коли я не могла бути зі своєю дочкою в той час, коли вона потребувала гелікоптера, я ніби усвідомила, коли їхала, що, якщо я не почну ставити себе на перше місце, я не зможу зробити своїх дітей пріоритетом".

Даніель Гатчінсон / Фото: Kennedy News and Media

Однак через неймовірну втрату ваги у неї залишилося близько 4,5 кг зайвої шкіри навколо живота, видалення якої хірургічним шляхом обійдеться в 9000 доларів.

Даніель Гатчінсон / Фото: Kennedy News and Media

"Я хочу видалити обвислу шкіру на животі. Моя страхова відмовила мені тричі. Мені прописали ліки від висипу, який у мене через це з'являється. Це дуже незручно та заважає під час тренувань. І те, який це має вигляд, не приваблює. Я сподіваюся, що зможу зібрати все, що зможу, щоб оплатити операцію".

Нагадаємо, американська співачка Крістіна Агілера приголомшила ефектним схудненням на 18 кіло і нарвалася на критику. Виконавицю звинуватили у вживанні препаратів для діабетиків, завдяки яким вона нібито схудла.

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