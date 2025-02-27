32-річний чоловік одружився з 53-річною матір'ю своєї однокласниці: історія кохання та фото пари

В Японії чоловік одружився зі старшою на 21 рік мамою своєї колишньої однокласниці.

Про це пише Oddity Central.

Незвичайна історія кохання Ісаму та Мідорі стала вірусною після того, як подружжя Шізуока розповіло про свої стосунки в популярному телевізійному шоу.

32-річний чоловік пригадав, що вперше побачив Мідорі на батьківських зборах у своїй школі, коли був неповнолітнім. Вона була матір'ю однієї з його однокласниць, і він пригадує, що подумав, що жінка дуже красива. Коли вони зустрілися знову, через 20 років, його привабив зрілий і гідний вигляд жінки, і він зв'язався зі своєю колишньою однокласницею, щоб зблизитися з нею. Мідорі спочатку відкинула його залицяння, вважаючи, що значна різниця у віці робить їх несумісними, але врешті-решт вона була приголомшена його наполегливістю і теж покохала його.

Ісаму розповів, що закохався у свою майбутню дружину Мідорі, коли зустрів її знову, через 10 років після того, як побачив у школі. Попри те, що він був більш ніж на двадцять років молодший, він вирішив домагатися її уваги. Він зв'язався зі своєю колишньою однокласницею і попросив Мідорі піти з ним на побачення. Думаючи, що це буде звичайна вечеря з молодшим знайомим, жінка погодилася, але була шокована, почувши його романтичне зізнання.

"Що за нісенітницю ти верзеш?" - запитала жінка, коли Ісаму вперше сказав їй, що вона йому подобається і він хоче бути з нею. Її відмова не завадила Ісаму запрошувати її на побачення щодня протягом наступних 30 днів після вечері. Мідорі все ще вважала недоречним зустрічатися з однолітком її доньки, не кажучи вже про її колишніх однокласників. Але вона щойно пережила болісне розлучення, і увага молодого чоловіка не пройшла повз неї даремно.

"Мушу визнати, що в той час він став моєю духовною підтримкою", - зізналася Мідорі, згадуючи, що він відвідав 40 ілюмінацій за місяць після того, як вона сказала, що любить ілюмінації.

Ісаму та Мідорі / Фото: скриншот з відео

Після їхньої 30-ї зустрічі Ісаму ще раз освідчився в коханні і практично благав Мідорі зустрічатися з ним, але вона знову відмовила йому. Вона хвилювалася про те, що подумають її дочка і решта її родини про те, що вона зустрічається з кимось таким молодим, але саме повідомлення від дочки змусило її переглянути своє рішення.

"Якщо я перешкода, не хвилюйся за мене, просто подумай про своє власне щастя, мамо", - написала їй одного разу донька і це додало жінці сміливості слідувати за своїм серцем. Вони почали зустрічатися, але їм ще треба було подолати чимало перешкод. Хоча батьки Ісаму не мали жодних проблем з тим, що їхній 31-річний син зустрічається з жінкою, яка більш ніж на двадцять років старша за нього, цього не можна було сказати про батьків Мідорі.

"Ти вже бабуся. Після розпаду шлюбу ти повинна дуже добре подумати, перш ніж вступати в ці незвичні стосунки", - сказала мама Мідорі, додавши, що Ісаму краще зустрічатися з кимось свого віку.

32-річний чоловік знову був незворушний. Він сказав своїй майбутній тещі, що не існує такого поняття, як "нормальний" чи "ненормальний", коли йдеться про шлюб, і продемонстрував свою відданість 53-річній жінці, купивши будинок за 38 мільйонів ієн (255 000 доларів США).

Ісаму та Мідорі / Фото: скриншот з відео

У липні минулого року Ісаму та Мідорі нарешті одружилися з благословення обох своїх родин. Їхня нетрадиційна історія кохання стала вірусною в Японії на початку цього місяця, і багато людей коментували її як наочний доказ того, що кохання перемагає все.

Нагадаємо, вихованці дитячого садка, які зіграли чоловіка та дружину, одружилися через 20 років. Їхні шляхи перетнулися через багато років після вистави.

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