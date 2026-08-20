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33-річна інфлюенсерка померла після пластичної операції «три в одному»: що відомо
33-річна Марта Келлі, за якою у соцмережах стежили сотні тисяч людей, померла невдовзі після пластичної операції.
Бразильська інфлюенсерка Марта Келлі померла у віці 33 років невдовзі після пластичної операції, під час якої їй, за даними медіа, одночасно провели три косметичні процедури. У блогерки залишилися чоловік і троє синів.
Про смерть Марти повідомив її чоловік Маркус Вінісіус в Instagram, передає видання Daily Mail.
Маркус Вінісіус написав, що дружина «боролася до останньої миті», однак не розкрив причини її смерті та подробиць того, що сталося.
Келлі була популярною у соцмережах: за її сторінками в TikTok та Instagram стежили понад 500 тисяч користувачів. Вона публікувала матеріали про моду, а також розповідала про своє повсякденне життя та материнство.
За повідомленнями медіа, 12 серпня інфлюенсерці провели операцію «три в одному». Вона включала ліпосакцію, встановлення грудних імплантів та абдомінопластику — підтяжку живота.
Наступного дня після втручання Келлі виписали з лікарні. Однак уже 14 серпня вона знову звернулася по медичну допомогу через погіршення самопочуття. Згодом 33-річна жінка померла. Офіційно причину її смерті наразі не повідомляли, тому невідомо, чи була вона безпосередньо пов’язана з проведеною операцією.
Останню публікацію Марта зробила 6 серпня — за кілька днів до хірургічного втручання. У ній вона показала свою консультацію щодо збільшення грудей.
У прощальному дописі Маркус Вінісіус назвав Марту коханням свого життя та своєю найближчою людиною. За його словами, подружжя було разом протягом 15 років і виховувало трьох синів — Тео, Раві та Філіппо.
Чоловік пообіцяв піклуватися про дітей і зробити все, щоб вони пам’ятали матір та знали, наскільки сильно вона їх любила. Він також зізнався, що «рухатися далі» буде «найважчою місією в його житті».
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поїздка на пластичну операцію до Домініканської Республіки закінчилася смертю для матері трьох дітей і співробітниці поліції Нью-Йорка.