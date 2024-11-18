33-річна мама 9 дітей прагне мати по дитині кожного знаку зодіаку, щоб не "марнувати" гени чоловіка

Жінка сподівається, що кожен з її дев'яти дітей також матиме дев'ятьох дітей, наслідуючи її сімейну модель.

Жінка з Китаю, яка народила дев'ятьох дітей, прагне мати по дитині кожного з 12 китайських знаків зодіаку, мотивуючи це бажанням "не витрачати даремно хороші гени свого чоловіка".

Про це пише SCMP.

33-річна Тянь Дунся з провінції Чжецзян на сході Китаю познайомилася зі своїм чоловіком Чжао Ванлунгом 2008 року і вийшла за нього заміж через два роки.

2010-го у подружжя народився первісток – донька, яка народилася в рік Тигра.

Вони вважають, що "мати більше дітей – це благословення". Протягом наступних років їхня сім'я поповнилася ще вісьмома дітьми, зокрема двома хлопчиками-близнюками, народженими в рік Дракона. Їхній молодший син, також Тигр, народився в листопаді 2022 року.

Мама 9 дітей прагне народити по дитині кожного знаку зодіаку / Фото: QQ.com

17 жовтня Тянь опублікувала на сайті Douyin відео, на якому її чоловік супроводжує її на лікарняний огляд, де вона готується до народження десятої дитини.

"За станом здоров'я я не можу народити дитину в рік Дракона, тому я сподіваюся на дитину Змії наступного року", - заявила вона. У китайській культурі Змія вважається земним втіленням Дракона.

Чжао є генеральним директором і засновником енергопостачальної компанії, а Тянь – генеральною менеджеркою компанії. Подружжя веде свій бізнес від 2009 року, а їхній нещодавній річний дохід, як повідомляється, наблизився до 400 мільйонів юанів (55 мільйонів доларів США).

В Інтернеті повідомляється, що на віллі подружжя площею 2 000 квадратних метрів дітей доглядають шість нянь і дієтолог.

Мама 9 дітей прагне народити по дитині кожного знаку зодіаку / Фото: QQ.com

Тянь також висловила сподівання, що всі її діти матимуть по дев'ять дітей, як і вона. Щоб підготуватися до майбутнього розширення сім'ї, подружжя планує відремонтувати свою віллу, щоб розмістити в ній "майбутніх 81 онука".

Їхня історія привернула широку увагу в соціальних мережах: "Лише маючи достатньо грошей, можна дозволити собі виховувати стільки дітей. Діти матимуть багато друзів для ігор і не почуватимуться самотніми", "Що, як у всіх класах одночасно відбуватимуться батьківські збори? Чи зможуть батьки приділити кожній дитині однакову любов?", "Це божевілля! Безперервне народження дітей може завдати незворотної шкоди організму матері".

Нагадаємо, жінка, яка шокувала, що вийшла заміж за вітчима, розповіла трагічну правду про стосунки з коханим. Відео мами трьох дітей зібрало понад 25 мільйонів переглядів.

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